Audi Q5 Hybrid e SQ5

- Uno dice restyling e si aspetta qualche ritocco estetico, un paio di rivestimenti interni in più, e invece per Audi Q5 le cose non stanno così.. Quest’ultima è la prima Audi della gamma sportiva S con motore diesel ed è un portento, la Q5 Hybrid è l’efficiente variante benzina/elettrica del Suv.

foto Ufficio stampa

Tgcom24 è andata sulle strade della Baviera a provare questi due modelli, che rinsalderanno di certo la leadership di Q5 tra i Suv medi premium in vendita sul mercato italiano. Iniziamo subito dal maquillage estetico: la linea del tetto è adesso meno piatta e più armonica al portellone, gli angoli della griglia anteriore sono stati smussati e di nuovo disegno sono i paraurti, i fendinebbia e le prese d’aria. A richiesta sono i nuovi fari xeno plus con luci diurne a LED. Gli allestimenti disponibili sono tre – tra cui il nuovo Business – con due pacchetti S line e Offroad per marcare esteticamente la sportività e la carica fuoristradistica di Q5.

Negli interni si apprezzano i tre nuovi tipi di rivestimento in pelle e tessuti, che corrispondono a tre differenti colori, ma soprattutto il nuovo volante multifunzione. Che cela forse la principale novità meccanica del restyling: l’efficiente servosterzo elettromeccanico, che nei tratti facili in rettilineo riduce il consumo di energia. Dell’assetto sono state ricalibrate le molle, gli ammortizzatori e le barre stabilizzatrici. Il controllo elettronico di stabilità riconosce le condizioni del fondo stradale e vi si adatta. Di serie cerchi da 18 pollici e il sistema di assistenza in discesa.

E veniamo alle prove dinamiche. Quel che sorprende subito della Q5 Hybrid è la strepitosa erogazione del motore, che sviluppa potenza a qualsiasi regime. I due motori turbo benzina a iniezione diretta (da solo 211 CV) ed elettrico da 54 CV lavorano insieme alle elevate performance, ma già dai 1.200 giri il sistema ibrido spinge che è una meraviglia, è fluido nell’erogazione, anche per merito del cambio automatico tiptronic, che per ragioni di comfort e sicurezza si lascia preferire alle cambiate manuali possibili con levette dietro al volante. Anche a velocità sostenute, il guidatore non avverte alcuna sollecitazione, anche per la precisione della servoassistenza.

I due motori di Q5 Hybrid sono montati uno dietro l’altro e collegati tra loro da una frizione. I dati ufficiali parlano di accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi e c’è da crederci visto quanto espresso. In più, un Suv di questa mole abbatte i consumi medi a 6,9 litri per 100 km, ma le condizioni di marcia incidono troppo su questo tipo di dati. Q5 Hybrid può essere guidato in modalità EV esclusivamente elettrica nel traffico, in quella D che gestisce entrambi i propulsori con l’obiettivo di ottimizzare i consumi, e nella modalità sportiva S per chi non resiste alle tentazioni.

Ma Audi ha pensato anche a questi ultimi con l’inedita SQ5 che porta al vertice la gamma TDI. Prima Audi con motore diesel ad essere proposta in versione S, forte di 313 CV di potenza massima sviluppati dal 6 cilindri 3.0 sovralimentato da due turbocompressori, Audi SQ5 esprime doti dinamiche eccezionali e le abbina a quelle tipiche dei veicoli fuoristrada. Già l’assetto è ribassato di 30 mm rispetto alla normale Q5 e le gomme standard sono da 20 pollici e di misura 255/45. Come anche la Q5 Hybrid, anche la SQ5 ha la trazione integrale permanente e può permettersi di trainare rimorchi pesanti fino a 2.400 kg.

Senza intaccare la coppia massima: a meno di 1.500 giri Audi SQ5 eroga 650 Nm, staccando nello 0-100 un formidabile 5,1 secondi! Eppure i consumi medi di gasolio sono contenuti a 7,2 litri ogni 100 km. Esteticamente Audi SQ5 si distingue dal resto della gamma per la griglia grigio-platino, i montanti in look alluminio, lo spoiler e i paraurti specifici. In Italia la SQ5 arriva a inizio 2013, la nuova Q5 Hybrid è invece già a listino al prezzo di 57.500 euro. Nella gamma della rinnovata Audi Q5 non mancano motorizzazioni più tradizionali, persino un due litri TDI a trazione anteriore che abbatte il prezzo d’accesso a 37.600 euro.