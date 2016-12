Dokker, la multispazio Dacia

. L’argomento proprio non li riguarda e inanellano record su record: in 8 anni hanno moltiplicato le vendite italiane di 15 volte (e più o meno fanno gli stessi andamenti in Europa), hannoe si prendono la soddisfazione di vedere il loro Duster al secondo posto tra i Suv più venduti nel nostro Paese.

foto Ufficio stampa

Non è possibile dunque ridurre tutto soltanto a una questione di “low cost”. La politica di Dacia – e di Renault che ne controlla il marchio – è ben più strategica: con Duster dimostrano di aver indovinato la carrozzeria che piace al mercato, col nuovissimo monovolume 7 posti Lodgy danno una lezione di versatilità a tutti. Altro che low cost, la logica applicata è quella dello “smart buy” (l’acquisto intelligente), perché i rapporti qualità/prezzo di Dacia sono imbattibili. E adesso la Casa nata in Romania entra nel segmento delle multispazio con Dokker, un veicolo con talmente tante doti – funzionalità, qualità costruttiva, praticità – che è facile immaginarne il successo.

Dokker parte da un punto di riferimento importante: Renault Kangoo. E da lì ha persino ingigantito le sue qualità, dando vita a un veicolo passeggeri e uno commerciale dagli spazi infiniti. Semplice ma generoso, Dokker ha un’abitabilità per 5 persone e un vano bagagli da 800 litri di capacità. Se si rinuncia alla seconda fila di sedili si sale a 3.000 litri! Un dato che dà l’idea di quel che Dokker Van saprà offrire al popolo dei padroncini. La lunghezza di carico supera i tre metri e i volumi complessivi che il veicolo può trasportare arrivano a 3,9 metri cubici.

Volumi a parte, l’abitacolo si presenta molto funzionale, con tanti vani portaoggetti per altri 44 litri a disposizione. La plancia è razionale, senza fronzoli e con una buona ergonomia dei comandi. Crescono anche le dotazioni comfort interne: dal computer di bordo al sofisticato Media Nav (optional da 450 euro) che integra audio, navigatore, vivavoce Bluetooth. Dacia crede molto nella sua multispazio e propone Dokker e Dokker Van con la garanzia di 3 anni o 100.000 km.

Il design è decisamente classico per la categoria. Lunghezza di 4,36 metri, ma con un generoso passo di 2,81 metri che spiega la spaziosità degli interni. Dokker e Dokker Van sono molto larghi e alti, sempre più di 1,8 metri l’altezza, anche senza le barre sul tetto. La coda chiude con l’enorme portellone a doppio battente asimmetrico, funzionale per le operazioni di carico e scarico esattamente come le portiere posteriori scorrevoli, ampie più di 70 cm. Il frontale ha più personalità, è simile a quello di Lodgy e mette al centro un grande logo Dacia.

Tre le motorizzazioni, tutte ampiamente note e affidabili, anche se la 1.2 turbo benzina TCe da 115 CV è un plus per la categoria. Interessante è l’altro motore a benzina, il classico 1.6 MPI da 85 CV, e ancor di più sono le due versioni a gasolio 1.5 dCi da 75 e 90 CV, dai consumi bassissimi. Nella dotazione di serie ci sono 4 airbag e l’ABS abbinato all’assistente alle frenate d’emergenza (EBA), mentre solo opzionali sono l’ESP, il limitatore di velocità e i sensori di parcheggio. Dacia Dokker arriverà in Italia a novembre con un prezzo d’accesso di 9.900 euro (il 1.6 benzina). La versione commerciale Dokker Van parte da 7.200, IVA esclusa.