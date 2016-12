Toyota Prius+, spazio per 7

- La famiglia Prius si allarga. In tutti i sensi, perché. Un monovolume estremamente spazioso, con un bagagliaio enorme e tanti vani portaoggetti interni. Une, di conseguenza, un occhio di riguardo per il portafogli.

foto Ufficio stampa

Tutto è nato dalle nuove batterie agli ioni di litio, molto compatte e per la prima volta montate da Toyota sulle sue auto con sistema ibrido HSD (ci sono già invece sulle plug-in). Pacco batterie che in pratica è installato tra i due sedili anteriori, liberando spazio per montare una terza fila di sedili e per ottenere un bagagliaio che, con sette posti occupati, offre 232 litri di capacità, addirittura 784 litri con due sole file occupate e ben 1.750 litri abbattendo anche la seconda fila di sedili. Prius+ è una vera campionessa di funzionalità, anche perché chi siede sui sedili dell’ultima fila – rialzati come la fila centrale di 45 mm rispetto alla prima – non se la passa affatto male.

Molto comodi i due posti davanti, scorrevoli per ben 26 cm, regolabili in altezza e col supporto lombare a regolazioni elettrica per il posto guida. Scoprire con minuzia il nuovo design degli interni (del tutto distinti dalla Prius normale), il quadro strumenti con i tachimetri e gli indicatori molto vicini al volante, per distrarre il meno possibile, significa scoprire il certosino lavoro degli ingegneri nipponici alla ricerca della razionalità. La plancia è pulita, ha un gradevole look hi-tech e in posizione molto comoda sono sia il cambio a variazione continua elettronica (E-CVT) che la placchetta con le tre modalità di guida a scelta: EV, Eco e Power. Una chicca è poi il tetto panoramico in resina.

Per parlare del design esterno di Toyota Prius+ occorre partire subito da un dato: il Cx di 0,28 esprime tutta la valenza aerodinamica di questa MPV 7 posti, la cui lunghezza è di 4,615 metri. Ogni dettaglio di stile è stato studiato per la miglior resa aerodinamica, dalla griglia anteriore minimalista (più piccola della Prius), alla linea del tetto, dalle coperture dei passaruota che eliminano le turbolenze attorno alle gomme ai cerchi in lega da 16” con pneumatici a basso attrito, fino al disegno dell’ampio portellone posteriore. Il risultato è nei bassissimi consumi – in media 4,1 litri per 100 km – e nelle emissioni di CO2 ridotte a 96 g/km. Invidiabile anche la silenziosità di marcia.

Certo contribuiscono a queste qualità dinamiche anche la stabilità impeccabile garantita dai controlli elettronici di stabilità e trazione (VSC e E-TRC), dal nuovissimo servosterzo elettrico sensibile al tocco e alla velocità di marcia, al sistema di controllo della coppia motore che riduce il beccheggio della scocca. Di serie Toyota Prius+ ha anche 7 airbag, il Cruise Control e le luci diurne a LED. Per il comfort sono di serie gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, il clima automatico, il sistema multimediale Toyota Touch iPod con vivavoce Bluetooth.

Collaudato è invece il sistema ibrido HSD (Hybrid Synergy Drive), che consente ai due motori benzina ed elettrico di lavorare insieme fino allo sviluppo di 136 CV di potenza massima. Il propulsore termico è un classico 1.8 VVTi da 100 CV, quello elettrico sviluppa fino a 60 kW (81 CV) quando lavora da solo, cioè in partenza e nelle fasi di basso impiego del motore (traffico, incolonnamenti, forti pendenze). Proposto in due allestimenti e con garanzia di 3 anni, Toyota Prius+ arriva in Italia con prezzi che partono da 30.400 euro.