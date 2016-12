Fiat 500L, trionfano gli spazi

- Ma è “italiana” lao “globale”? La vocazione è di essere una “world car”, basti pensare che saranno più di 100 i Paesi che accoglieranno la vettura, Stati Uniti compresi. Ma. Certo la produzione è in Serbia (primo modello Fiat in quel Paese), ma la premiere internazionale è avvenuta a Torino alle Officine Grandi Riparazioni.

A Tgcom24 è sorto allora il dubbio e così abbiamo chiesto direttamente a Marchionne che cosa vorrebbe per riportare in Italia la produzione del piccolo monovolume. Produzione non da poco: 550 modelli al giorno. “Vorremmo recuperare in Italia una tranquillità industriale – ha detto il manager italo-canadese – cioè diritto di fare impresa, ad esempio senza decisioni di tribunale che impongano la reintegrazione del personale; condivisione degli obiettivi con i dipendenti; 51 settimane di lavoro l’anno e tre turni al giorno; sabato di lavoro obbligatorio se l’azienda lo richiede”.

Intenti precisi, ma lasciamo le parole di Marchionne a chi nel nostro Paese si occupa di relazioni industriali. Passiamo invece alla prova della 500L, la MPV compatta di 4,15 metri destinata a sostituire in un solo colpo i modelli Idea e Multipla. L’idea base è la spaziosità degli interni, meglio di “space efficiency” secondo la terminologia cara a Marchionne. Perché è raro vedere in un’auto compatta di queste dimensioni livelli di comfort e razionalità degli spazi di pari livello. Le rifiniture sono di qualità e i materiali impiegati danno l’impressione di solidità e resistenza. È bene rammentare che qui si parla di segmento B, ma tutte le doti dell’auto guardano senza timore alla categoria superiore e puntano direttamente quel target di mercato.

Sulla lettera L apposta alla 500 si è discusso molto. Sta per “Large” ed effettivamente il concetto quadra (i 5 passeggeri a bordo possono tutti essere alti 2 metri), ma anche per “Light” e “Loft”, a caratterizzare la fruibilità dell’ambiente. In effetti Fiat ha fatto un paio di calcoli e ha scoperto che la lunghezza media delle auto vendute in Europa è di 4,1 metri: in questa misura bisognava fare di tutto per offrire il maggior comfort di bordo. Ci sono riusciti, la 500L ha il miglior indice di volume abitabile della categoria. Persino il bagagliaio vanta misure record con i suoi 400 litri di capacità ordinaria, che significa poter trasportare fino a 5 trolley da viaggio.

La motorizzazione provata da Tgcom24 è la più potente della gamma: 1.4 turbo benzina. Una gamma semplice, fondata però su buoni fondamentali: l’innovazione, incarnata dal moderno bicilindrico TwinAir a benzina di 900 cc; l’efficienza rappresentata dal classico 1.3 Multijet, il miglior turbodiesel common rail in circolazione; la verve del 1.4 turbo benzina da 95 CV, cui è abbinato un cambio manuale a 6 marce. Brillante ma per niente sprecone – con poco più di 6 litri fa 100 km nel ciclo misto – un motore molto ben tarato sulla mole massiccia della vettura. E poi, per il 2013, Fiat annuncia la variante a metano, abbinata proprio a questa motorizzazione 1.4 turbo benzina.

Fiat 500L ha nell’ergonomia dei comandi su plancia e consolle un vero valore aggiunto, ma ottima è anche la visibilità di ogni angolo posteriore. Non lesinate sui sistemi di navigazione e infotainment di Fiat, tra i migliori in circolazione per fruibilità d’uso. In Italia la 500L arriverà a fine settembre, i prezzi della versione 1.4 turbo benzina partono da 15.550 euro.