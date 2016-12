In viaggio con Lancia Flavia

foto Ufficio stampa

Che sponsorizza tutte le principali kermesse italiane dedicate alla settima arte. Taormina è dunque la location obbligata per scoprire la nuova grande cabrio italiana, certo con tanto di reverenze all’alleata Chrysler che produce il modello, ma la personalità e il fascino della vettura sono tutte inconfondibilmente Lancia. Per quel frontale che sa di prestigio, per le scultoree forme del cofano motore, per quelle linee che esprimono eleganza da ogni visuale la si guardi, e per gli interni raffinati oltre misura e peccato solo che i posti a disposizione siano solo quattro, pur allungandosi la carrozzeria fino a 4,9 metri. Ma anche questo, tutto sommato, è un dettaglio di stile.

Certo, lo ammettiamo, con simili premesse positive, il viaggio “all’aria aperta” di Tgcom24 può sembrare un po’ influenzato. Ma qualche nodo al pettine è venuto e ne daremo conto. L’inizio è impeccabile: affrontare i tornanti lenti che dall’Isola Bella salgono su verso Taormina è splendido, proprio perché non si ha da schiacciare sull’acceleratore, si beneficia del confortevole cambio automatico e c’è proprio da godersi la configurazione scoperta dell’auto. Né ci tocca badare alla spesa carburante, e qui c’è già una critica non tanto velata emersa con evidenza: la motorizzazione 2.4 a benzina è davvero la migliore per i mercati europei? Non è che in casa Fiat manchino le alternative a gasolio, anche più efficienti, ma evidentemente costava troppo esportare i Multijet in Usa, dove la Flavia è assemblata.

Scendendo verso Giardini Naxos si scopre che il lungomare è poi il luogo ideale per l’ammirazione degli altri. La silhouette di Lancia Flavia colpisce ed è facile innamorarsene. Una ragione in più per criticare la scelta unica della motorizzazione a benzina da 170 CV, perché nel segmento D europeo quest’auto può coltivare ambizioni in grande solo se si propone con una gamma versatile. Le strade della prova non permettono di testare accelerazioni e riprese della cabrio, ma non è comunque quello il suo terreno. La mole è anche di quelle “heavy” e il dato ufficiale di 195 km/h già ci sembra oltre misura, di sicuro è una cabrio silenziosa anche quando marcia a capote scoperta.

Dote – la versatilità – che non manca quando si parla di spaziosità interna e di capacità del bagagliaio: questo è più che discreto con i suoi quasi 200 litri a capote scoperta, mentre sono addirittura 377 litri quando si chiude l’elegante capote in tessuto nero a comando elettrico. Il fatto è che l’idea di una cabrio in casa Lancia è nata all’insegna della semplicità: offrire a scatola chiusa un unico allestimento “tutto incluso”, che si parli di sicurezza o di dotazioni comfort. Persino i colori della carrozzeria non permettono di scervellarsi: due proposte “Bright White” e “Mineral Grey”, ma in seguito ne arriverà qualche altra.

Allestimento unico, ma senz’altro premium. Lancia Flavia ha una plancia molto elegante con finiture cromate e il volante rivestito in pelle con comandi integrati per gestire radio, cruise control e telefono. Tutto è di serie: climatizzatore automatico, sellerie in pelle e un favoloso impianto multimediale Uconnect, completo di navigatore satellitare e impianto Hi-Fi Boston Acoustic Sound System con hard disk da 40 GB. Per la sicurezza, sono standard i poggiatesta attivi, i controlli elettronici di stabilità e trazione, ma anche la spia della pressione pneumatici. Il prezzo di 37.900 euro, alla luce di tutto questo, sembra davvero molto competitivo.