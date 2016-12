Chevrolet lancia la Cruze SW

foto Ufficio stampa

Esteticamente, Cruze SW coltiva giuste ambizioni. È grande come una Focus o una Astra di pari carrozzeria (le best-seller europee) e non manca di quella sportività che abbiamo imparato a conoscere dalle altre Chevrolet attuali: frontale aggressivo con griglia sdoppiata, fendinebbia integrati nei paraurti, fiancata robusta e dinamica che va ad alzarsi verso la coda. Il plus sta nella funzionalità: le barre sul tetto sono standard e il bagagliaio ha una capacità invidiabile di 500 litri in configurazione normale, tre volte di più se si reclina la seconda fila di sedili.

Generosi gli spazi per chi siede all’interno dell’abitacolo, ma anche comfort e praticità. Tra gli schienali dei sedili posteriori c’è un vassoio con tre scomparti e un contenitore dove far scomparire la cappelliera. E poi tanti vani porta-oggetti, anche tasche per riporre il laptop. Ma il punto di forza è il nuovo sistema di infotainment “Chevrolet MyLink”, che si serve di uno schermo touch screen LG da 7 pollici ad alta risoluzione e pensato per essere utilizzato come uno smartphone, del quale riproduce tutte le funzioni. Collegabili sono lettori MP3, iPod, iPad e tutti i dispositivi che si servono di porta Usb e Aux-in. Tutte le vetture dotate di “Chevrolet MyLink” avranno anche la telecamera posteriore.

Articolata la gamma motori, con due benzina e due diesel. Per i primi, accanto al 1.6 da 124 CV con cambio manuale a 5 marce, c’è il brillante 1.4 turbo da 140 CV inedito per la gamma Cruze, con cambio a 6 marce. Ottima la coppia massima – 200 Nm già a 1.850 giri – e buone prestazioni, soprattutto in scatto con i suoi 9,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Un motore molto efficiente, visto che limita i consumi medi a 5,7 litri/100 km e le emissioni di CO2 a 134 g/km. A gasolio la motorizzazione più piccola è la 1.7 turbo con Start/Stop di serie da 130 CV, già nota nella gamma Cruze e apprezzata per i suoi bassi consumi: 4,5 litri/100 km nel ciclo misto. Al top va a posizionarsi la cilindrata 2.0 da 163 CV con cambio automatico a 6 rapporti.

Su strada Chevrolet Cruze SW si rivela un’auto davvero ben piantata per terra. I tecnici ci spiegano che le sospensioni (ottime!) sono state regolate come se la vettura avesse un baricentro basso e dovesse quindi rispondere con maggior prontezza alle sollecitazioni. Ne sono conseguite una dinamica equilibrata e una agilità sorprendente, considerati i 4,675 metri di lunghezza. Per la sicurezza la Cruze SW non si fa mancare niente: 6 airbag di serie, controllo elettronico della Stabilità e della Trazione, cinque cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e fissaggio Isofix sui due posti esterni della fila posteriore.

Il debutto sul mercato italiano di Chevrolet Cruze SW è previsto a settembre. Molto interessante il listino prezzi: si parte dai 18.050 euro della versione base 1.6 benzina, mentre la gamma diesel parte da 20.600 euro.