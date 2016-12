Infiniti FX, il crossover

- C’è soltanto un verbo per definire la: perfezionare. Perché fin dal suo lancio nel 2008 il crossover si è dimostrato uno dei più belli in circolazione.. Il restyling è partito così già da solide basi e gli ingegneri non potevano far altro che… perfezionarlo.

foto Ufficio stampa

C’era ad esempio da implementare i nuovi canoni estetici della concept Essence, un’auto sportiva che Infiniti ha presentato in vari saloni internazionali e il cui muso campeggia adesso sulla nuova FX 2012. Un’aura di sportività che spiega anche la scelta di Sebastian Vettel quale testimonial del modello, oltre che autore di una speciale versione da lui griffata che sarà prodotta in soli 200 esemplari (a 120.000 euro l’uno!). Il design mette poi in rilievo i nuovi cerchi, che arrivano fino ai 20 pollici sulle versioni GT e GT Premium e 21” sulle versioni S. E ancora i nuovi profili del paraurti anteriore e inediti colori per la carrozzeria, quest’ultima trattata con una speciale verniciatura anti-graffio.

Tre le motorizzazioni. A gasolio la versione più ambita in Italia (terzo mercato europeo dopo Germania e Regno Unito), la FX30d con il già noto V6 turbo common rail 3.0 da 238 CV. A benzina la FX37 monta il motore V6 3.7 da 320 CV e la formidabile FX50 il V8 5.0 da 390 CV. È sulla base di quest’ultima che sarà ricavata la serie speciale Vettel da 420 CV. Gamma già nota, a dire il vero, che dispone sempre della trazione integrale intelligente con ripartizione elettronica della coppia motrice, mentre il cambio è automatico a 7 rapporti ed è azionabile anche con levette sul volante. Le versioni sportive S propongono lo sterzo attivo sulle ruote posteriori e gli ammortizzatori con sistema “Continuous Damping Control”.

Giusto per infondere alla dinamica di marcia la stessa sontuosa sensazione che si prova entrando dentro l’abitacolo. Silenzioso, impeccabile nella prontezza di sterzo e cambio, ultra-confortevole, Infiniti FX potrebbe anche “stracciare” concorrenti prettamente sportive, magari col V8 benzina che in meno di 6 secondi accelera da 0 a 100. Così come potrebbe far vedere ai 4x4 puri e nudi che sugli sterrati più ripidi e impervi la trazione integrale Nissan non teme raffronti, solo che non ne ha bisogno: Infiniti è un veicolo “diverso”, ha l’eleganza di una berlina di classe, la versatilità di una station wagon, l’esuberanza di una coupé sportiva. Davvero il più riuscito dei crossover.

Infiniti FX 2012 è proposto a listino a prezzi che partono da 61.200 euro per la gamma diesel e da 61.750 per quella benzina. Il top è rappresentato dalla FX50S Premium, a listino a 80.250 euro. Secondo noi immancabile però dev’essere il pacchetto multimediale con navigatore e impianto audio Bose (3.200 euro), unico optional a pagamento insieme alla speciale vernice metallizzata (1.100 euro).