Volvo reinventa la V40

- Nome vecchio, ma modello nuovo.. Un’idea completamente diversa di station wagon in casa Volvo: non più mastodontica, squadrata, ma compatta come una due volumi, col taglio del portellone in stile coupé., che giustifica l’ambizione dei manager Volvo di farne un’auto da conquista.

foto Ufficio stampa

La nuova V40 è un crossover nel vero senso della parola. Nasconde un abitacolo spazioso come non si direbbe guardandola dall’esterno (sfrutta il pianale della più grande V60), disegnato secondo il classico stile scandinavo e con un posto guida avvolgente. Inedito e innovativo è il cruscotto, con il guidatore che può ritagliarsi la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle informazioni che desidera. Un’auto naturalmente hi-tech e con le dotazioni di sicurezza più elevate oggi nella categoria: su tutti è da citare il primo airbag per pedoni, con un cuscino di protezione che esce dal parabrezza mentre il cofano si alza di 10 cm, limitando così l’impatto tra il malcapitato pedone e il vetro.

E poi c’è quel design espressivo come raramente abbiamo visto in passato sulle wagon Volvo. Una carrozzeria che ha sempre dato la massima soddisfazione al costruttore scandinavo, anche oggi V50 e V60 dominano le classifiche di vendita, ma la nuova V40 più che ispirarsi a queste ultime rafforza l’offerta sportiva rappresentata dalla C30. Anzi forse toglierà qualcosa a questa con quelle forme che sono le più compatte dell’intera gamma V. Tornando all’idea di conquista, gli strateghi Volvo stimano che il 60% dei clienti italiani che l’acquisteranno saranno nuovi per la marca svedese (di recente finita in mani cinesi).

Su strada è un piacere guidarla, per la serenità che infonde. Mai rabbiosa, sempre però molto reattiva, silenziosa come siamo abituati dalle Volvo, docile e stabile anche quando tentiamo di metterla in difficoltà con repentini cambi di sterzo, con un telaio rigido che non teme sollecitazioni di alcun tipo, anche per i due tipi di assetto disponibili: Dynamic con scocca rigida e baricentro basso e Sport con chassis ribassato di 10 mm. Delle cinque motorizzazioni che arriveranno in Italia – due benzina e tre diesel, tutte e cinque turbo – abbiamo provato la D2, sicura best-seller sul nostro mercato. Ha piccola cilindrata e potenza media, 1.6 e 115 CV, ma sufficiente a scatenarne la brillantezza sui tratti misto-veloci della sponda veronese del Garda.

Un bel feedback insomma quello che ci ha regalato la più piccola delle motorizzazioni diesel, con un ottimo cambio a 6 marce, morbido e preciso negli innesti. Motore D2 che è poi un vero campione di efficienza, capace di consumare appena 3,6 litri di gasolio per percorrere 100 km nel ciclo misto. E abbattendo le emissioni di CO2 a soli 94 g/km. Nella categoria C premium un invidiabile record. Tutte le motorizzazioni sono dotate della funzione start-stop e del sistema di frenata rigenerativa. Le due altre proposte a gasolio – D3 e D4 – sviluppano potenze superiori di 150 e 177 CV, come anche i due turbo benzina T3 1.6 da 150 CV e T4 1.6 da 180 CV, ma non pensiate che l’efficienza sia inferiore.

Un cenno alla proverbiale sicurezza Volvo. La nuova V40 vanta una serie di sistemi di sicurezza d’eccellenza e assolutamente unici nella classe di appartenenza. Airbag per pedoni a parte, c’è il City Safety che fino ai 50 km/h frena in automatico la macchina se il guidatore distratto non dovesse farlo (o farlo senza la dovuta energia). E poi l’assistente di corsia attivo, con sterzata automatica e segnalazione tattile, il Park Assist Pilot per facilitare il parcheggio parallelo. Il tutto a prezzi senz’altro accessibili, compresi tra 24.450 e 36.000 euro.