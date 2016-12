Nuove sensazioni di guida

foto Ufficio stampa

E in quest’ultimo caso è bene farseli i conti: perché Twizy non può circolare in autostrada, né in tangenziale né sulle strade statali a percorrenza elevata, e allora i miei guai di pendolare casa-lavoro devo risolverli diversamente. E invece nel primo caso, Twizy è molto pratico come veicolo metropolitano, e perfetto lo è nel secondo caso delle vacanze. Anche perché si presume il bel tempo e la mancanza dei finestrini giova al mio caso, laddove in inverno la biposto elettrica Renault ha meno occasioni di proporsi. Tgcom24 ha girato più giorni con Twizy a Cannes, nei giorni del Festival del Cinema, e ha imparato a sfogliare i tanti petali di questa bella margherita (per restare nel campo delle metafore floreali).

Uno di questi petali è appassito tristemente: con la pioggia Twizy non è consigliabile, a meno che non si opti per la versione con le portiere chiuse. Un altro invece è rigoglioso: snello com’è, con due passeggeri seduti uno dietro l’altro, Twizy si districa nelle viuzze e nelle stradine di una qualsiasi cittadina di riviera con un’agilità che manco un 125… E questo mette davvero il buon umore. Ci si sente meglio di Nanni Moretti (a proposito di Cannes) sulla sua Vespa!

E mettiamoci poi la soddisfazione per la nostra coscienza nel sapere di non consumare altro che un po’ di corrente elettrica. Il motore elettrico è alloggiato sotto il sedile guida e sviluppa una potenza di 13 kW (circa 17 CV), permettendoci di fare quasi 100 km. Non male e poi per ricaricare le batterie servono più o meno tre ore e mezzo. Insomma le idee nuove di mobilità non mancano a Twizy: è ecologica, è pratica (il raggio di sterzata è di 3,4 metri), infonde quel senso di protezione per le 4 quattro ruote da 13 pollici e il tetto sopra la testa.

Quasi pensiamo sia più sicura della moto e la proponiamo al figlio adolescente, anche perché c’è la versione depotenziata che equipara Twizy ai quadricicli leggeri e può quindi essere guidata anche dai minori di 14 anni con patentino A. Ma sappiano però (altra spina) che un minorenne non può portare dietro un altro minorenne, e allora addio alla possibilità di andarsene in giro con la fidanzatina sedicenne.

Insomma, Twizy è una rivoluzione, ma va valutata bene l’esigenza per cui la si compra. Renault lo sa dopo tutto, ma non voleva rinunciare alle tante sfide che il veicolo lancia nel mondo in fermento della mobilità, con tanti prototipi di monoposto a motore nei cassetti dei costruttori auto. In Italia Twizy e la versione depotenziata Twizy 45 sono arrivate poco più di un mese fa. I prezzi vanno da 6.990 a 8.700 euro.