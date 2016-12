Le due facce dei 4x4 Suzuki

. Non un “di più” che molte Case auto offrono giusto per far vedere che “ce le abbiamo anche noi le 4x4…”, ma un vero e proprio tratto della personalità della Casa giapponese, che sulle baby 4x4 - Samurai, Jimny, Vitara - ha costruito la propria identità. Non a caso

foto Ufficio stampa

E neanche è un caso che il 45% degli italiani che acquistano un’auto Suzuki sceglie un modello a trazione integrale. E poi i pezzi di ricambio dei fuoristrada Suzuki si ritrovano con una certa facilità anche a distanza di molti anni, permettendo così di tenere sempre in gran forma il proprio 4x4. Certo i motori si sono evoluti, la vecchia LJ410 (la prima Jimny) montava un due tempi di 360 cc, oggi il turbodiesel common rail è gettonatissimo. Si spiega così l’evento del Sestriere di qualche giorno fa: test-drive organizzati da Suzuki Italia con, fra l’altro, Grand Vitara e Jimny nell’ultima ed esclusiva serie speciale Shiro.

Per dimostrare il carattere delle 4x4 giapponesi nelle condizioni d’uso ideali: fango, sterrato, pendii di grado differente, roccia. Sempre con ottime performance, laddove si ha la perizia di sfruttare al meglio la trazione e il gruppo motore e cambio (senza bruciare la frizione...). La massima soddisfazione la dà proprio il piccolo Jimny Shiro: un veicolo semplice, un po’ spartano, ma agilissimo, molto maneggevole, con un’affidabilità impressionante, sempre molto performante nell’offroad. Incute quasi tenerezza coi suoi 3,625 metri di lunghezza e invece è un fuoristrada davvero impavido.

Poter guidare a contatto con la natura è già di per sé un piacere. Quando lo si può fare sapendo di poter contare su affidabilità e sicurezza, allora il piacere si trasforma in passione. Gli istruttori della FIF ci hanno insegnato che le marce ridotte servono, eccome, quando il percorso richiede continui zigzag per superare gli ostacoli che si frappongono sui sentieri. E che la velocità costante e l’esperienza nel seguire le orme del veicolo che ci precede aiutano meglio di qualsiasi altra cosa a superare i percorsi fangosi. Le accelerazioni in questo caso sono inutili e rischiano anche di arrestare il motore.

Jimny sembra un capriolo (o un camoscio, fate voi), comunque l’animale che meglio sa muoversi in montagna: arrampicarsi, districarsi nel fango, affrontare un lato con una lieve pendenza, se non addirittura in piano, e l’altro lato con una pendenza feroce. È leggera, ha il passo corto, gli sbalzi ridotti, e Suzuki ci ha messo tanti accessori specifici, come i paracolpi angolari e laterali, più i copriruota (rossi nella versione Shiro, che in giapponese significa “bianco”). Alla fine è in grado di superare dossi di 31 gradi mentre Grand Vitara soltanto di 19.

Grand Vitara è senza dubbio più pesante e la sua mole si fa sentire quando affronta gli angoli d’attacco più ripidi (29° contro i 42° di Jimny). È però più polivalente rispetto a Jimny, Suzuki l’ha pensato come Suv, fa la sua bella figura anche in città, anche se dopo 8 anni avrebbe bisogno di un lifting estetico. Ha la trazione integrale permanente con blocco del differenziale, così da trasmettere la coppia motrice a tutte le ruote simultaneamente, garantendo sempre la massima trazione su ogni tipo di percorso. Nella console c’è il tasto che consente di passare rapidamente dalla modalità normale 4H a quella 4H Lock, che blocca il differenziale centrale e consente di affrontare al meglio anche sterrati impegnativi, fino alla 4L Lock che innesta anche il riduttore.

In Italia Suzuki promuove la Jimny Shiro con un’iniziativa davvero speciale. Chi l’ordinerà entro il 30 giugno avrà in regalo un corso di guida offroad di due giorni (vitto e alloggio inclusi) tenuto dalla Federazione italiana fuoristrada. Il motore è il 1.3 benzina da 85 CV. Il prezzo è di 17.533 euro. Invece Suzuki Grand Vitara, nella nuova versione Executive+ ha prezzi che partono da 32.760 euro per la motorizzazione 1.9 turbodiesel da 129 CV e 33.375 euro per la 2.4 benzina da 169 CV.