Opel Meriva Gpl-Tech Turbo

- I carburanti alternativi non sono più prerogativa soltanto delle utilitarie e delle piccole compatte. Lo sa bene Opel, che su gpl e metano ha costruito una fetta del successo dei suoi modelli di fascia medio-alta, come Astra, Zafira e presto anche la Insignia (con un 1.4 a gpl). Oggi la novità è

foto Ufficio stampa

Con la stampa internazionale, Tgcom24 è stata ospite di Opel nel quartier generale di Russelsheim, dove ha avuto modo di conoscere il processo di assemblaggio in fabbrica del doppio impianto di alimentazione. E non è mancata poi l’occasione per un test drive su strada della Meriva Gpl-Tech Turbo, versione che sta ottenendo ottimi riscontri in Italia, dove il caro-benzina ha orientato verso la versione a gpl un cliente su tre della seconda generazione della Meriva. Per le sue auto a gas Opel ha introdotto le nuove bombole in fibra di carbonio, più leggere (4 bombole pesano 85 kg in meno) e con scadenza raddoppiata a 20 e non più 10 anni.

In Italia, relativamente al gpl, Opel si avvale anche del know-how Landi Renzo. Ma a Russelsheim si completa l’intera fase di montaggio del doppio impianto di alimentazione, di integrazione delle centraline elettriche e di controllo qualità alla fine del processo. In fabbrica poi riveste massima attenzione l’aspetto della sicurezza: tra i test condotti da Opel vi sono quelli speciali per il serbatoio del gas e altri componenti, integrati in maniera ottimale nella struttura del veicolo per essere meglio protetti in caso di urto. I serbatoi vengono posti nell’alloggiamento della ruota di scorta o sotto il pianale del veicolo, consentendo così di mantenere per intero il volume di carico del bagagliaio.

Il salto tecnologico della Meriva 1.4 Gpl-Tech Turbo sta appunto nella sovralimentazione del motore, che supera d’un fiato il gap prestazionale con le motorizzazioni benzina o turbodiesel, togliendo un ulteriore motivo di critica ai detrattori del gas per autotrazione. Il motore turbo di questa versione sviluppa 120 CV, non sente alcun calo nelle prestazioni rispetto alle motorizzazioni benzina o turbodiesel, ma in più ha il vantaggio di dimezzare la spesa carburante. Con un pieno di Gpl - ai prezzi attuali viene a costare circa 30 euro - la Meriva può percorrere fino a 500 km, e se si aggiunge il pieno di benzina l’autonomia di marcia dell’auto arriva a 1.375 km.

Nella pista di prova del quartier generale Opel, il test permetteva solo di correre (e frenare), senza i salti nella guida che offrono i tratti misti. Ma l’impressione che i tecnici tedeschi hanno voluto si cogliesse era proprio quella della dinamicità della Meriva Gpl-Tech Turbo, che in pratica non fa mai accorgere al guidatore se sta andando a benzina o a gas. Il “turbo lag” ai bassi regimi è identico sia con l’uno che l’altro carburante, ma lo scatto è buono sempre, come la velocità massima, e imperiosa è l’erogazione ai regimi più alti, dove la vettura ha dimostrato di “andare”, scordandosi di essere una baby MPV per famiglie alla ricerca di praticità e versatilità.

E con le sue porte posteriori scorrevoli e il kit portabici dietro il portellone (optional da 660 euro), la Meriva è nella sua categoria davvero imbattibile. La doppia alimentazione non richiede una manutenzione straordinaria rispetto alla versione solo a benzina. A listino ufficiale, Opel Meriva Gpl-Tech Turbo con cambio manuale a 5 marce costa 20.450 euro, ma questo mese le concessionarie italiane promuovono la gamma Meriva con incentivi fino a 4.500 euro.