Renault Twingo 1.2 Energy

- Un carattere che non ti aspetti quello della nuova Twingo. Piccolina, agile, cittadina, fin qui rispettiamo il copione, mae confezionano la personalità della city car francese. Non è un caso che, che Tgcom24 ha potuto provare nel terreno più a suo agio: la metropoli milanese.

foto Ufficio stampa

Una personalità non sportiva, ma senz’altro vivace. Lo vediamo fin dal look: lungo la carrozzeria azzurra corrono due strisce verticali bianche su tetto e cofano, e poi sono color nero il montante centrale, lo spoiler posteriore, i gusci dei retrovisori esterni e la parte inferiore della griglia anteriore. Come del resto altri costruttori concorrenti, anche Renault punta decisa sul design nel segmento A e per la Twingo ha preparato una collezione di colori e abbinamenti molto ampia e variegata (30 mila possibili personalizzazioni, 13 grafiche differenti solo per il tetto), cercando di soddisfare target e gusti specifici, come il bel fucsia dedicato alle donne.

A far quadrare il cerchio dell’“energia” di questa Twingo ci pensano poi gli pneumatici invernali Pirelli da 15 pollici e misura 185/55, davvero un plus per la categoria. Entrati nell’abitacolo, scopriamo subito l’insospettabile comodità del posto guida. La seduta è ampia e la visibilità buona, anche quella tre quarti posteriore. La Twingo 1.2 Energy ha i comandi audio al volante e il classico blocchetto multifunzione delle Renault posto davanti alla chiave d’accensione: un po’ scomodo, bisogna abituarsi.

Gli interni sono più spaziosi di quanto si pensi osservando la Twingo dall’esterno, i posti sono sì 4, ma tutti comodi, anche chi siede dietro non se la passa male e i due sedili posteriori accolgono all’evenienza anche i seggiolini Isofix per bimbi (come il sedile anteriore destro). A pagare il prezzo di tale abitabilità è senza dubbio il vano bagagli, la prova passeggino si rivela un ostacolo arduo da superare.

Su strada la Twingo non è solo leggera e maneggevole. È scattante per davvero, ha un bello spunto da ferma e anche una discreta ripresa. Insomma 75 CV di brio, ben assecondati dalle 5 marce del cambio manuale. Con un po’ di faccia tosta la infiliamo davanti a tutti ai semafori, manco fosse una scooter… ma è meglio glissare, non è educato, sia con un’auto piccola di tre metri e mezzo ma neanche con lo scooter. Quanto al prezzo, siamo sui 12.000 euro, ma questa versione Energy è già il terzo livello della gamma Twingo. Accontentandosi, si inizia da 8.500 euro.