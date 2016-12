I Corsi Neve dell’Academy AMG

. Chi siede al volante di un’auto sportiva lo sa bene, come chi conosce le potenzialità di una Mercedes AMG, che proprio per esaltare l’esperienza sensoriale della guida organizza corsi ad hoc, come quello “Neve” cui Tgcom24 ha partecipato lo scorso mese di marzo a Livigno.

Un’esperienza sensoriale davvero a 360 gradi. Perché i partecipanti non solo provano (e imparano) a guidare una vettura di eccezionale potenza sulla neve e il ghiaccio, ma accompagnano il corso con tutta una serie di attività collaterali che vanno dallo sci alpino e di fondo alle ciaspolate, dalle passeggiate a cavallo alle escursioni in motoslitta, senza farsi mancare il relax di suggestivi bagni termali. In Italia la AMG Driving Academy svolge i suoi corsi Neve, oltre che in Valtellina, anche a Cortina d’Ampezzo e Courmayeur, il prezzo di ciascun corso è di 2.000 euro (più Iva). Nati nel 2007 in Germania, i corsi dell’AMG Driving Academy sono poi arrivati anche in Italia, strutturati nei livelli base, avanzato, Pro e appunto Neve. I prezzi variano da 1.100 a 3.700 euro.

A unire tutti i corsi è il comune obiettivo di rendere la guida sicura in ogni situazione di marcia, migliorando lo stile di guida di ciascuno grazie alla supervisione di piloti professionisti. A livello internazionale non mancano test decisamente probanti effettuati su circuiti leggendari come il Nürburgring o Spa-Francorchamps. In Italia la AMG Driving Academy dispone di modelli super esclusivi, come la C 63 AMG in tutte e tre le varianti di carrozzeria (berlina, coupé, SW), la SLS AMG, la SLK 55 AMG e la ML 63 AMG. Vetture tutte con potenze superiori ai 450 CV, la SLS AMG addirittura 564 CV. Ma tutte di affidabilità massima.

Quel che vien subito spiegato al corso è proprio l’esperienza sensoriale della guida. La si percepisce subito e il concetto aiuta a rapportarsi con più facilità alla macchina, e già quest’approccio riduce le condotte avventate, causa della maggior parte degli incidenti. Il ghiaccio ad esempio rafforza il nostro legame con lo sterzo, ovviamente molto importante nelle situazioni di perdita di aderenza e scivolamento. Metodi di training avanzati consentono poi di prevenire i rischi di guida più frequenti e di acquisire rapidamente familiarità con i fondamenti della guida, che poi viene scandagliata minuziosamente con il “Data Recording”, per un’analisi esatta dei risultati.

La registrazione dei dati è importante, perché non tutti i guidatori sono eguali e rilevare i tempi o le accelerazioni longitudinali e trasversali permette a ciascuno di avere gli elementi su cui migliorare. Livigno è stato un banco di prova importante, ma c’è da dire che la AMG Driving Academy svolge i suoi corsi Neve internazionali anche in Lapponia. Prossima tappa della nostra esperienza sensoriale? Nel dubbio, restiamo coi piedi per terra acquisendo maggiori informazioni sul sito www.amgacademy.it.