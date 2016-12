Toyota Avensis Station Wagon

foto Ufficio stampa

I punti di forza del restyling sono tutti tecnici. L’aerodinamica migliora e abbassa il Cx sotto il valore di 0,30, nonostante le generose dimensioni della vettura, lunga 4,78 metri. L’assetto cambia per la modifica nella taratura degli ammortizzatori e per il doppio sostegno alla sospensione anteriore tipo MacPherson. La maneggevolezza è poi il vero valore aggiunto dell’auto, che ha sterzo e cambio davvero dolci, per una guida no stress che è quanto di meglio possano chiedere i macinatori di chilometri che, di solito, costituiscono la clientela tipo di questa vettura. Orientata verso la motorizzazione 2.0 turbodiesel da 124 CV con cambio manuale a 6 marce, la versione provata lungo le strade della Costa Azzurra.

Una versione tutt’altro che brillante, diciamolo subito. Lenta soprattutto in ripresa. Poca potenza per la massa della vettura (supera i 1.500 kg), ma Toyota ha voluto puntare tutto sull’efficienza di questa nuova motorizzazione, che consuma in media 4,6 litri di gasolio ogni 100 chilometri ed emette 121 g/km di CO2, davvero un’inezia considerando la categoria. Volendo è però disponibile un più potente motore turbodiesel 2.2 D-4D da 150 CV, mentre la motorizzazione 1.8 benzina da 147 CV costituirà piuttosto una pittoresca eccezione sul nostro mercato.

C’è un “ma” che però offusca la rinnovata Avensis SW ed è il design poco emozionale. Nel restyling di metà ciclo di vita (il modello ha debuttato tre anni e mezzo fa), si poteva forse osare di più, anche perché la concorrenza non è stata certo con le mani in mano e non si può contrastare rivali così attraenti dal punto di vista stilistico (Hyundai i40, Opel Insignia, VW Passat) con le semplici armi delle linee possenti e di un frontale ingentilito e più in sintonia con l’attuale “family feeling” Toyota. Dove l’adozione delle luci diurne a LED e dei fendinebbia integrati più dinamicamente agli angoli dei paraurti fanno parte del bagaglio obbligatorio oggi per la categoria.

All’efficienza delle motorizzazioni la nuova Avensis SW aggiunge un’incredibile spaziosità interna e una flessibilità d’uso importante, con un bagagliaio da 550 litri con 5 persone a bordo. Gli interni sono stati completamente rinnovati: nuova è la plancia e i sedili anteriori che propongono i migliori schienali e sostegni laterali oggi disponibili nella categoria, ma imbattibile si è rivelata la silenziosità dell’abitacolo. La posizione di guida alta facilita il senso di padronanza e controllo della vettura. E poi c’è la tecnologia di bordo, con un sistema multimediale “Touch & Go Plus” con schermo da 6,1 pollici che si avvale della funzione di riconoscimento vocale ed è in grado di ricevere e inviare email (un sistema disponibile in 14 lingue europee).

Come sempre al top la dotazione di sicurezza, che include di serie gli avvisi di sorpasso a rischio, di superamento involontario della corsia di marcia, la telecamera posteriore e il Pre-Crash System che allerta i sistemi di protezione per ridurre gli effetti di eventuali incidenti. La nuova Toyota Avensis SW vanta prezzi di partenza di 28.600 Euro per la gamma benzina e 29.400 Euro per quella diesel.