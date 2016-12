Le nuove frecce di Mercedes CLS

- La Mercedes CLS in tutte le salse. L’auto che ha rivoluzionato il concetto di berlina ammiraglia per quelle sue forme coupé si propone ora con due nuovi abiti:, molto efficiente per consumi ed emissioni. Segno di versatilità della 4 porte tedesca, capace di esprimere al meglio il concetto di lusso sportivo.

foto Ufficio stampa

Soltanto da pochi mesi Mercedes ha lanciato la seconda generazione della CLS, ma era stato subito annunciato che la vettura avrebbe continuato la sua sperimentazione. E così ecco le due versioni a trazione integrale permanente, una a gasolio e l’altra a benzina: CLS 350 CDI e CLS 500, tutt’e due con la sigla BlueEfficiency. La prima monta un motore 6 cilindri 3.0 turbodiesel common rail da 265 CV, forte di una coppia massima di 620 Nm che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi. La CLS 500 4Matic dispone invece del potente V8 benzina di 4,7 litri di cilindrata, capace di sviluppare 408 CV e una coppia massima di 700 Nm, per uno scatto sullo 0-100 che si compie in 5,3 secondi.

Ma quel che accomuna i due nuovi modelli è la trazione integrale 4Matic che riesce a garantire sempre la massima capacità di trazione e l’eccellente stabilità, assicurando le condizioni di aderenza e sicurezza ottimali su qualsiasi fondo, in particolare su viscido, neve e ghiaccio. Il tutto senza rinunciare allo straordinario livello di silenziosità di marcia e al comfort propri delle sontuose berline Mercedes. Il 4Matic brevettato da Mercedes non è semplicemente un sistema 4x4, bensì un assetto specifico con ammortizzatori adattivi e sospensioni anteriori a tre bracci e posteriori multilink indipendenti, per una regolazione dell’assetto costante e sempre impeccabile. La trazione integrale permanente a controllo elettronico ripartisce la coppia motrice nel rapporto 45/55 tra avantreno e retrotreno e in abbinamento all’ASR assicura la miglior accelerazione anche in caso di slittamenti delle ruote in curva.

Nel profondo rinnovamento tecnico della gamma CLS, entrano poi dotazioni come l’Adaptive brake system, con la funzione “Hold” per tenere fermo il veicolo anche lasciando il pedale del freno e che include l’asciugatura automatica dei dischi. Non manca il Park Assist Attivo, con l’utile funzione di ausilio al parcheggio in pendenza, e ha debuttato poi il nuovo servosterzo elettromeccanico, ancora più preciso ed efficiente, al punto da ridurre i consumi fino a 0,3 litri per 100 km. La CLS 350 CDI 4Matic riesce, a dispetto dei 265 CV di potenza, a consumare appena 6 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto.

E per chi cerca una motorizzazione ancora più efficiente ed ecologica c’è la CLS 250 CDI BlueEfficiency, prima volta di un motore 4 cilindri sulla berlina/coupé Mercedes. Motore due litri da 204 CV (più di 100 CV/litro di cilindrata), alimentazione turbodiesel common rail, coppia massima di 500 Nm e ottime prestazioni: la velocità massima tocca i 242 km/h. Non ha la trazione integrale, ma i consumi medi sono di appena 5,1 litri per 100 km, con emissioni di CO2 degne di una utilitaria: 134 g/km. Come tutte le nuove CLS, anche questa dispone dell’evoluto cambio automatico 7G-Tronic Plus di serie.

Che altro dire, l’abitacolo delle nuove Mercedes CLS è favoloso, mentre gli esterni irraggiano la luminosità speciale di ben 71 LED. Tutte le luci dispongono infatti dei diodi, gruppi ottici anteriori, posteriori e frecce. Nel listino italiano la CLS 250 CDI costa 64.000 Euro, la 350 CDI 4Matic 74.000 Euro (meno di 2.800 € in più della versione priva di trazione integrale), mentre la CLS 500 4Matic costa 94.188 Euro.