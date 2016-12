Alla scoperta di Land Rover Discovery Sport

Imponente e robusto, ma anche elegante e sportivo. Di Land Rover Discovery Sport si può dire che è un modello camaleontico : assolutamente inedito nella gamma dei 4x4 Land Rover, sa rispondere a più esigenze. Fa la sua scena in una serata glamour, ma sa tirar fuori gli artigli della sua inossidabile qualità offroad se si addentra in territori impervi. Land Rover ci scommette un bel poʼ e per Discovery si apre il destino già toccato a Range Rover : trasformarsi in una gamma a sé stante. La versione Sport è solo la prima di una futura serie. Tgcom24 lʼha provato nella versione 190 CV diesel .

Per proporsi come gamma, Discovery Sport deve coltivare unʼampia versatilità dʼuso. E così eccolo con un abitacolo a 5 posti oppure a 7, con motori turbodiesel efficienti ma di media potenza (niente a che vedere con Range Rover!), cambi manuale a 6 marce o lʼautomatico a 9 rapporti. E se non vi va la trazione integrale ‒ un must imprescindibile secondo noi per Land Rover ‒ ci sono persino modelli a trazione anteriore! Insomma, Discovery Sport sa essere allʼoccorrenza unʼauto tranquilla e rilassata come una station wagon. Anche perché lʼassetto non è molto alto da terra e assicura una condotta stradale convenzionale. La lunghezza di 4,6 metri ‒ con 2,7 di passo ‒ mette in mostra la fiancata pulita e lo sbalzo posteriore corto, che esalta il look del volume posteriore.