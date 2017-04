10 aprile 2017 09:00 All Terrain, la wagon Mercedes si fa sportiva La versione più offroad della Classe E SW

È arrivata finalmente sul mercato italiano la Mercedes Classe E All Terrain, la variante più sportiva e offroad della Classe E SW. Un modello che si picca di essere lʼanello di congiunzione tra un Suv e una station wagon, con le doti dellʼuno e dellʼaltra, di sicuro ponendosi come lʼammiraglia wagon della Casa di Stoccarda. Tgcom24 lʼha provata a Roma e dintorni, sia su strada che nellʼoffroad.

La polivalenza è la sua vera forza. Lʼauto supera brillantemente tutte le tradizionali prove in fuoristrada, raggiunge inclinazioni sorprendenti negli esercizi allestiti allo scopo e marcia con scioltezza anche se una o addirittura due ruote non toccano terra. Capace di alzarsi fino a 15,6 cm dal suolo, va alla grande e sugli sterrati più duri fa la differenza. È naturalmente una 4Matic, cioè una Mercedes con trazione integrale intelligente, che ripartisce la coppia in modo eccellente per permettere alla vettura (di mole! 4,95 metri di lunghezza) di uscire dalle situazioni più impegnative sempre molto bene. Merito dellʼassetto variabile ‒ Air body Control ‒ e dei grandi cerchi da 19 o 20 pollici proposti per la vettura, con pneumatici con spalla bassa e protezioni sottoscocca.

Su strada va benissimo, ma questa è una prerogativa di tutte le Mercedes Classe E e non ci meraviglia. Dimentica di essere un camoscio e scorre veloce e silenziosa. È super confortevole e ha meno rollio di un Suv, oltre a prevedere un abitacolo con tanto spazio e funzionalità. La versatilità della Mercedes All Terrain si rivela nei 5 programmi di marcia. Il motore è un semplice 4 cilindri 2.0 turbodiesel da 194 CV, con coppia massima di 400 Nm abbinato al cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic. Dal punto di vista tecnologico, spiccano i due Touch Control sul volante, che consentono di non staccare più le mani per controllare ogni funzione di bordo, a tutto vantaggio della sicurezza.