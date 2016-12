Alfa Romeo Giulietta, ritocchi con stile

È la nuova Alfa Romeo Giulietta la prova di Tgcom24 questa settimana. Un test misto sulla pista di Balocco ‒ storica sede delle prove Fiat ‒ e lungo un itinerario tra le Langhe. Giusto per scoprire la versatilità della rinnovata segmento C premium italiana. Provata la 2.0 Multijet 150 CV con cambio manuale , una versione super accessoriata e capace di ottime prestazioni: veloce, scattante, con ripresa ed accelerazione sportive.

Partiamo dal look di nuova Giulietta, perché il restyling estetico ha seguito una strategia mirata, volta a "inseguire” la nuova Giulia. La calandra con la griglia a nido dʼape e i gruppi ottici con effetto "carbon look" citano in effetti il frontale della nuova berlina Alfa Romeo. Tra le altre novità di stile, i 12 tipi di cerchi in lega dai 16 ai 18 pollici, di cui tre inediti, e i nuovi terminali di scarico obliqui, ma soprattutto i due nuovi Pack Lusso e Veloce che personalizzano la vettura. La nuova Giulietta si conferma unʼauto bilanciata, con un assetto sportivo che esalta il feeling di guida. Lo sterzo diretto, sospensioni evolute e la distribuzione equilibrata dei pesi rendono lʼauto piacevole da guidare, nonostante questa versione non sia una delle più performanti della gamma.