10 luglio 2016 09:15 A spasso con Twizy per la Costiera Ligure I quadricicli elettrici Renault a noleggio

È bello girare in una località costiera come Santa Margherita Ligure, purché non in macchina. A piedi, in bicicletta, su un monopattino o un hoverboard, lʼimportante è non fare troppi rumori e non inquinare. Un quadriciclo elettrico come Renault Twizy sarebbe il mezzo ideale per muoversi nel rispetto della natura circostante.

Detto fatto: un intraprendente signore russo, Alexander Sirota, da due anni in Italia, ha deciso di avviare lʼattività di noleggio ecosostenibile nella costiera ligure e ha iniziato comprando 14 Twizy! Tgcom24 è andata in Liguria per scoprire il nuovo business ‒ denominato Smile Move Simply ‒ e ha guidato la biposto elettrica Renault da San Michele a Santa Margherita Ligure, fino a Rapallo e Portofino. Effettivamente le Twizy sono perfette per spostarsi lungo la costa, e non solo a beneficio dei turisti, ma anche per i residenti o gli stagionali. Tutto pepe e divertenti da guidare, le Twizy sembrano non invadere più di tanto il territorio e ci si può godere il paesaggio e i profumi nellʼincanto della costiera ligure.

I turisti che abbiamo incrociato su strada sono rimasti estasiati dalla novità, come se percepissero chiaro che il modo migliore di muoversi in vacanza fosse quello, e in tanti ci hanno chiesto dove poter prendere Twizy a noleggio. Renault Italia, attraverso la concessionaria Renord, ha consegnato le 14 Twizy alla società di noleggio Alvics Srl, presenti le autorità e il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, che in tutta fretta hanno fatto installare 4 colonnine per la ricarica delle batterie.

I quadricicli 100% elettrici sʼintegrano alla perfezione con le esigenze di mobilità di un territorio come questo e già sono state firmate le prime convenzioni con alcuni alberghi di lusso per includere il noleggio del veicolo nel prezzo della camera. Soggiorni e pacchetti a parte, il noleggio di Twizy in un giorno feriale costa 70 euro, 180 euro nei due giorni del weekend. Disponibile in due versioni, il quadriciclo elettrico può essere guidato dai 16 anni con patente B1 o B e già dai 14 anni nella versione Twizy 45.