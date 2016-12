Volvo V60, i tanti pregi del motore D4

10:30 - L’efficienza extra-large. La Volvo V60 è una grande station wagon, solida e affidabile, nel solco della tradizione svedese. Col motore diesel poi la carrozzeria sta a suo agio come la lumaca nel suo guscio, ma questa nuova motorizzazione D4 della gamma Driv-e – forte di 180 cavalli – aggiunge qualcosa di assolutamente inedito: consuma poco, come un’utilitaria di segmento A, e inquina pochissimo. L’abbiamo provata a Roma e in viaggio fino all’Alpe di Siusi, accompagnati dal nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti.

Il segreto è presto detto. In Volvo si sono detti che per sostenere carrozzerie grandi e robuste, con volumi importanti come il vano bagagli delle loro SW, occorrevano motori leggeri, agili ed efficienti. Il motore a gasolio D4 è un 4 cilindri che sviluppa una potenza superiore a quella degli attuali sei cilindri Volvo, vale a dire 181 CV, ma i consumi medi sono di 3,9 litri per 100 km. Il “vecchio” motore D3, per fare una comparazione, ha molti meno cavalli (136), ma consuma in media 4,9 litri/100 km! E le emissioni di CO2 della Volvo V60 D4 sono di appena 103 g/km. I motori Driv-E a gasolio hanno il doppio turbocompressore e lo Start/Stop. Sono abbinabili a trasmissioni automatiche a 8 rapporti, come il Geartronic della nostra V60, e inoltre sono già predisposti per l’abbinamento a motori elettrici.

Ma vediamo com’andata nella lunga escursione dalla capitale all’Alto Adige. Ad andatura costante, in autostrada, i consumi si sono mantenuti intorno ai 5,5 litri per 100 km, ma è chiaro che appena si schiaccia un po’ il piede il dato sale, ma la soddisfazione massima l’abbiamo provata con i 1.080 km di autonomia che ci ha indicato il computer di bordo dopo aver fatto il pieno, 95 euro, per un vero viaggione! E anche in città i consumi chiaramente sono superiori, ma mai esagerati. Il motore è uno spettacolo! Prontissimo fin dai bassi regimi, con un crescendo senza soluzione di continuità e non è nemmeno particolarmente rumoroso! E poi la macchina è molto confortevole, comoda sia in città che nei viaggi a lunga percorrenza, il bagagliaio è ampio e permette di caricare agevolmente le valigie.

Due le cose che ci hanno colpito. Il Cruise Control adattivo innanzitutto, dotazione standard sul livello Kinetic che è base per la motorizzazione D4. Questo regola la distanza dal veicolo che ci precede in maniera automatica e in funzione della nostra velocità. In pratica l’auto va e si accerta da sola dell’andatura giusta da fare! Seconda cosa, il sistema di fari “intelligenti”, che regola il fascio abbagliante/anabbagliante sia in rettilineo che in curva in modo automatico, per una visuale nitidissima anche in condizioni di buio pesto. All’interno il comfort è fantastico: il nuovo sedile sportivo è super ergonomico, perché i supporti laterali avvolgenti sostengono il corpo dalle anche alle spalle e mantengono salda la posizione del guidatore nelle curve affrontate ad alta velocità. L’allestimento Kinetic ha di serie i tappetini moquette. Il prezzo della Volvo V60 D4 con cambio Geartronic è di 38.850 euro, ma i prezzi della Volvo V60 partono da 30.450 euro.