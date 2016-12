Volkswagen lancia la Golf Sportsvan

08:30 - Libertà è avere più possibilità di scelta. Un principio che Volkswagen ha applicato sulle versioni più familiari della gamma Golf. Nella prima settimana di giugno arriva infatti nelle concessionarie italiane la Golf Sportsvan, variante monovolume della best-seller tedesca, il cui posizionamento di prezzo è praticamente identico a quello della Golf Variant, la carrozzeria station wagon. Così il cliente può scegliere: andare sul classico di una SW o provare il nuovo della monovolume, ma restando sempre fedele alla Golf.

Tgcom24 ha provato la Golf Sportsvan sulle strade della Costa Azzurra, un tratto misto da Nizza a St. Tropez che mette alla prova praticamente tutte le doti di questa vettura. La Sportsvan è più lunga di 14 cm rispetto alla Golf Plus (di cui prende il posto) e pesa 90 kg in meno. Ha un bagagliaio a livelli della Variant (da 500 a 1.500 litri) e tanto spazio dentro. La motorizzazione 2.0 TDI Bluemotion con cambio manuale è impeccabile, sempre pronta nella risposta. Sembra quasi ci chieda di fare di più: scatti, riprese, andare su terreni meno agevoli. Un gran bel motore, in effetti anche troppo questo due litri da 150 CV per una vettura che in gamma propone cilindrate più piccole (si parte da 85 CV a benzina e 90 a gasolio). La Sportsvan è la dimostrazione che dopo 40 anni (e 30 milioni di modelli venduti) la Golf può ancora evolvere.

La qualità più evidente della Sportsvan è però il design. I progettisti VW hanno cercato di renderla più sportiva di quanto non fosse la Golf Plus e così il taglio della fiancata è più slanciato, i retrovisori esterni hanno una forma aerodinamica, mentre i passaruota sono molto marcati. La calandra è più larga e i gruppi ottici anteriori hanno un che di sportivo e un po’ citano quelli della Golf GTI. La coda esprime un miglior collegamento visuale con la fiancata posteriore e si avvale di un diffusore molto largo. All’interno l’auto è comodissima, chi siede dietro ha tantissimo spazio per le gambe. La posizione di guida rialzata è la cosa che ci è piaciuta di meno, perché si perde quella sensazione di starsene arretrati dietro il volante, tipico delle Golf.

Ma questa è un’auto per famiglie e ha altre doti. È ultrasicura ad esempio, e ha il sensore “blind spot” che aiuta nelle uscite dai parcheggi. Di serie ci sono 7 airbag, i poggiatesta con sistema anti-colpo di frusta, il sistema di frenata anti collisione multipla, il differenziale autobloccante XDS, la spia della stanchezza del guidatore. In Italia la Golf Sportsvan arriva nel weekend del 7/8 giugno. Tre gli allestimenti, ma il primo Trendline già è super accessoriato: c’è il Servotronic, servosterzo in funzione della velocità, lo start/stop con recupero dell’energia in frenata, il bracciolo anteriore regolabile in altezza e profondità, il freno di stazionamento elettrico con Hill Holder, il vano portaoggetti lato passeggero refrigerabile. Il listino prezzi parte da 19.200 euro, ma in fase di lancio scende a 17.900 euro. Col progetto “Valore Volkswagen” il cliente può decidere se tenerla 2 o 3 anni e poi sostituirla, rifinanziarla o restituirla.