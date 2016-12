Toyota Verso, la novità è tecnica

08:30 - È passato un anno e poco più, ma per Toyota tanto basta per riproporre il suo monovolume medio a 7 posti – la Verso – in una veste rivisitata. La ragione? Contenuti forti inediti, in qualche modo spiazzanti per il modello precedente. Ricordando che la Verso è una delle poche Toyota a non disporre di una variante ibrida elettrica, il contenuto forte sta nel nuovo motore 1.6 diesel che nasce dalla collaborazione con BMW. In soffitta vanno così i due precedenti diesel 2.0 da 124 CV e 2.2 da 150 CV.

Le modifiche estetiche sono davvero minime, giusto qualche finitura in più e cerchi di nuovo disegno da 16 e 17 pollici. All’interno debuttano nuovi rivestimenti e si conferma tutta l’abitabilità per sette passeggeri, pur in dimensioni compatte (è l’unica nella categoria con una lunghezza inferiore ai 4 metri e mezzo). Grazie al sistema Easy Flat, Toyota Verso vanta 32 configurazioni degli interni e ha un bagagliaio di 440 litri viaggiando in cinque e di quasi 1.700 litri abbattendo seconda e terza fila di sedili. La chicca è il vano refrigerato di fronte al passeggero. Toyota ha colto l’occasione per il necessario upgrade tecnologico, e c’è ora un display ad alta definizione da 6,1 pollici e nuove funzioni, come Google Street View e Panoramio, quest’ultima permette di caricare le immagini dei punti di interesse selezionati.

La grande novità di Toyota Verso è il 4 cilindri di derivazione BMW, brillante e leggero (tutto in alluminio), con turbocompressore BorgWarner. Pur limitata a 112 CV, la potenza è ottimizzata meglio che nei precedenti modelli a gasolio, perché questa versione è più leggera di 20 kg, ha un Cx aerodinamico di 0,29 sorprendente per una monovolume e consuma come un’utilitaria: nel ciclo misto 4,5 litri per 100 km, merito anche dello start/stop. È proprio quest’aspetto di sobrietà la qualità che l’auto ha messo più in evidenza nella nostra prova a Nizza: diciamolo chiaramente, non sembra che sotto il cofano ci sia un motore BMW. Perché l’accelerazione è discreta, la progressione buona ma senza eccessi, e il misto della costa francese neanche ci ha permesso di osare con l’acceleratore.

La cautela va a braccetto con l’altra qualità di nuova Toyota Verso 1.6 D-4D: la silenziosità di marcia. Preciso e impeccabile lo sterzo, molto leggero e docile ai regimi più bassi, e ottima anche la risposta dei freni. La sicurezza si fa vanto di un controllo di stabilità assistito dall’ausilio per le partenze in salita, mentre gli airbag standard sono sette con quello che protegge le ginocchia del guidatore. Un cenno a parte merita il cambio a 6 rapporti, sui quali gli ingegneri Toyota e BMW hanno lavorato molto per affinarne l’efficienza e consentire scalate più morbide di quelle che, solitamente, pretende un guidatore BMW.

Nuova Toyota Verso con motore 1.6 D-4D debutta in questi giorni sul mercato italiano, dove sarà proposta in tre allestimenti. Il listino parte da 23.350 euro, ma la promozione lancio la propone al prezzo di 19.900 euro, che diventano 20.900 euro per l’allestimento mediano Active, davvero super accessoriato con la sua telecamera posteriore e il clima automatico bizona.