Suzuki Swift Sport 5 porte

08:45 - Non c’è solo la S-Cross nella ventata di freschezza che Suzuki porta sul mercato auto italiano. La gamma di vetture compatte, piccole ma brillanti, comprende da qualche mese anche la Swift Sport 5 porte, una vettura giovane e dinamica, tra le più esclusive del segmento B. Pochi particolari per carpirne subito lo spirito: nuovi colori di carrozzeria (due tonalità di giallo e blu), l’opzionale tetto bicolore, nuovi tessuti interni, uno stile marcatamente sportivo che si fregia di vari dettagli cromati, lo spoiler posteriore, le minigonne laterali e i cerchi in lega da 17 pollici.

Tgcom24 ha avuto l’occasione di provarla in uno dei corsi di guida sicura che Suzuki ha offerto in regalo ai neopatentati che l’acquistano. E ha scoperto che quest’auto sportiva di taglia piccola, compatta al punto da rientrare in meno di 3,9 metri di lunghezza, impressiona per l’agilità: il raggio di sterzata è di soli 5,2 metri e questo, insieme al peso contenuto in appena 1.130 kg, asseconda i più tormentosi cambi di direzione (sorpassi, scatti in partenza). Rispetto alla Swift normale, la Sport ha un assetto ribassato di 25 mm, con molle più rigide che determinano un comportamento più reattivo. L’abbiamo messa alla prova in esercizi ad hoc, come la simulazione per evitare uno scontro laterale, che ha messo in luce la prontezza e puntualità dell’ESP. Suzuki ha allestito un piccolo circuito per testarne la tenuta di strada e le prestazioni, e il 1.6 benzina da 136 CV (forse troppo esuberante per la leggerezza dell’auto) sfreccia da far paura, sfiorando i 200 km/h e scattando da 0 a 100 in 8,7 secondi.

La carrozzeria a 5 porte si rivolge a una clientela più familiare rispetto a quanto faccia la Swift Sport 3 porte (non meno agile e dinamica, anzi), che oltre al brivido della prestazione cerca versatilità e sicurezza. Per andare incontro a quest’esigenza, Suzuki ha messo, come dire, sotto tutela l’agilità della Swift Sport 5 porte con numerosi dispositivi di sicurezza attiva, dall’ESP al controllo di trazione TCS, fino ai 7 airbag (anche per le ginocchia del guidatore). Senza dimenticare l’ampio utilizzo di acciai ad alta resistenza nella realizzazione della scocca, tutte doti che hanno permesso alla vettura di ottenere le 5 stelle EuroNCAP.

Al top della gamma Swift, la Sport 5 porte è una super accessoriata, con pochi raffronti nella categoria di appartenenza. Di serie vanta il navigatore satellitare touchscreen più il vivavoce Bluetooth, il climatizzatore automatico, i vetri elettrici anteriori e posteriori, il cruise control, l’avviamento motore keyless, i vetri privacy posteriori e i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili. Citazione a parte meritano i fari allo xeno, dotati di sensori di luminosità, che esaltano il design sportivo e migliorano la visibilità nella guida notturna. Gli interni hanno un che di sensuale: sarà la seduta bassa e avvolgente del posto guida, con impunture rosse che sanno di sportività e citano la vocazione rally di Suzuki. Ma non meno sportivi sono la pedaliera in acciaio inox e il volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle. Sofisticato anche il quadro strumenti, a 5 quadranti con finiture argento attorno al display a cristalli liquidi centrale.

Suzuki Swift Sport 5 porte è proposta al prezzo di 19.300 euro, chiavi in mano, e come tutte le vetture Suzuki usufruiscono della garanzia ufficiale della Casa per 3 anni o 100.000 km, 3 anni di soccorso stradale e 3 anni di controlli gratuiti che si affiancano alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. È anche possibile estendere di altri due anni la garanzia, portandola a 5 anni complessivi (o a 150.000 km), pagando un sovrapprezzo di 395 euro.