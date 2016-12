Renault Megane 2014 Energy GT Line

08:30 - La Megane si rifà il look e giacché c’erano gli ingegneri Renault hanno messo mano alla gamma motori. Con un obiettivo in mente: dimostrare che anche senza l’alimentazione ibrida elettrica le auto della Casa francese sanno essere super efficienti. E brillanti. Tgcom24 ha provato la nuova Megane nella rinnovata motorizzazione 1.5 turbodiesel da 110 CV, in un percorso misto e molto fascinoso che da Roma, lungo l’Aurelia, è arrivato fino a Bolsena a al suo lago. L’allestimento Energy GT line è il top di gamma.

L’itinerario giusto per testare la rinnovata berlina francese. Perché il motore dCi, fluido e progressivo, sa rendere la guida divertente e appagante, anche per gli scarsi consumi medi registrati: oltre 120 km tra andata e ritorno e una spia consumi che sembra immacolata nel quadro strumenti. Ma d’altronde la promessa degli ingegneri francesi è impegnativa: con un pieno di gasolio questa motorizzazione della Megane (ma nella versione da 95 CV) fa fino a 1.700 km. Il 1.5 dCi 110 CV è più potente e brioso, è stato rivisto in molti particolari del sistema di iniezione e il ciclo di combustione è ancora più efficiente. Preciso negli innesti in curva, estremamente scattante, anche per la leggerezza dell’auto e nonostante le strade bagnate che hanno accompagnato il nostro test drive. Il 1.5 dCi da 110 CV è inoltre disponibile col valore aggiunto del cambio automatico a doppia frizione EDC.

Dal punto di vista estetico, la Megane 2014 è stata rivista nel look del frontale, decisamente più sportivo. Disegno inedito hanno il paraurti, il cofano motore, i fari di forma ellittica che si allungano lateralmente sui parafanghi e le luci diurne a LED di serie su tutti gli allestimenti. Il restyling riguarda anche la carrozzeria SporTour, che ha le barre sul tetto satinate di serie. La particolarità del modello provato sta però nella qualità dell’allestimento Energy GT Line, esclusivo fin dalla parte meccanica viste le sospensioni Renault Sport e il telaio rinforzato che ci hanno permesso davvero di forzare in condizioni sconsigliabili: ritardo della frenata, accelerazioni repentine e precoci all’uscita di curva, fatti chiaramente a velocità ridotta ma per il gusto di carpire le doti di stabilità di questa vettura, peraltro gommata 17 pollici.

Sicurezza che fa il paio con il senso di protezione che si prova all’interno della vettura. Nella sua costante sfida alla Golf, la media Renault si propone con grande cura dei dettagli e una sofisticata dotazione hi-tech. La versione Energy GT Line non manca di nulla e non teme il confronto con una pari categoria premium: il volante in pelle con impunture rosse, le stesse che si trovano sul pomello del cambio, i sedili con rinforzi laterali e regolazione lombare, il climatizzatore automatico bizona, il Cruise Control, la retrocamera di parcheggio. Il guidatore è poi assistito da tecnologie amiche, come il nuovo sistema di infotainment R-Link con schermo touch da 7 pollici e controllo vocale, e di serie è anche l’impianto audio Bose.

La dotazione di sicurezza include 6 airbag, l’accensione automatica delle luci di emergenza in caso di brusca frenata, l’ESP con l’assistente alle partenze in salita, l’antislittamento ASR e il controllo elettronico del controsterzo. Optional il Visio System, una telecamera frontale che allerta chi guida dell’eventuale superamento della linea di mezzeria e regola il fascio degli abbaglianti se incrocia un’auto in senso contrario. In Italia tre Megane su quattro vendute sono SporTour, col nuovo modello l’obiettivo Renault è far crescere le vendite della berlina. Nuova Megane 1.5 dCi 110 CV Energy GT Line, con Start&Stop incluso, costa 23.850 euro. Il cambio EDC a doppia frizione costa 1.200 euro in più.