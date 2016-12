Peugeot 308 SW, wagon di qualità

08:30 - Un’auto che consolida la lunga tradizione delle station wagon Peugeot. È la nuova 308 SW e Tgcom24 l’ha provata in Francia, in un percorso che da Le Touquet è arrivato allo stabilimento che produce il nuovo, super efficiente motore 3 cilindri 1.2 turbo benzina montato, fra gli altri, sulla vettura. Peugeot 308 SW è un’auto elegante e funzionale, che sa essere sportiva quando vuole, ma che conferma in ogni situazione la sua efficienza in termini di costi di gestione.

Sulle strade francesi abbiamo provato sia la motorizzazione 1.2 eTHP da 130 CV che la 2.0 BlueHDi a gasolio da 150 CV con cambio automatico. L’impressione più favorevole la si coglie subito: la 308 SW ha una tenuta di strada ottima. Gli ingegneri francesi hanno allungato il corpo vettura (ora davvero molto slanciato), con un paio di centimetri di passo in più, ma hanno abbassato l’altezza di ben 6 cm rispetto alla precedente 308 SW e così la vettura ha un baricentro più equilibrato e una migliore aerodinamica. Ciò che si traduce in una miglior tenuta di strada e una brillantezza notevole, lo scatto in particolare sulla 1.2 turbo benzina, la ripresa sull’eccellente 2.0 diesel. L’avantreno completamente nuovo ha ridotto di buoni 20 cm il raggio di sterzata e ciò garantisce una buona maneggevolezza e facilità di guida nelle manovre cittadine.

Leggera a dispetto della mole, con il 1.2 turbo benzina ottiene il massimo delle prestazioni col minimo sforzo. Questo nuovo motore EB Turbo PureTech è fenomenale: ha struttura a 3 cilindri e nonostante la piccola cilindrata sviluppa ben 130 CV (più di 100 per litro di cilindrata), così da produrre accelerazioni e riprese fulminee. Ha una progressione analoga a quella di un turbodiesel di grossa cilindrata, tanto che l’erogazione di coppia e potenza è ai vertici fin dai 1.500 giri/minuto e si mantiene fino ai 7.200 giri, quasi al massimo del contagiri. Un’auto di questa categoria non poteva mancare di un grande bagagliaio, e così la nuova 308 SW propone un vano capiente fino a 1.775 litri, ribaltando i sedili posteriori.

Tre le impressioni che suscita l’abitacolo: luminoso, fascinoso, moderno. Bellissimo è il tetto in cristallo, un optional che aggiunge indubbio valore a questa familiare. Peugeot fa debuttare anche una nuova generazione di interni, quelli della 308 berlina per intenderci (Auto dell’Anno 2014), minimalisti nel design e con pochi tasti sulla plancia, che infondono un’idea di pulizia nel raffronto con altri interni pieni zeppi di (spesso inutili) tasti e comandi. Funzionale ed elegante l’i-Cockpit, il posto guida, imperniato su 4 concetti: un volante ridotto che accresce l’emozione di guida, il quadro strumenti in posizione rialzata per la miglior lettura dei dati, una consolle centrale anch’essa alta, un grande touch screen da 9,7 pollici. Insomma, una bella vettura per davvero, che fatichiamo a immaginare nel segmento C, anche perché è così polivalente da soddisfare target trasversali.

Lasciamo alla fine il discorso degli esterni, perché in parte mutua dalla 308 berlina parte del design, soprattutto nel frontale. La calandra ha una cornice cromata e gruppi ottici aggressivi, felini, con tecnologia Full LED (31 per proiettore) di serie sul livello Allure. La fiancata esprime un profilo fluido e la coda invece un design particolarmente dinamico. Merito della perfetta integrazione delle barre sul tetto in alluminio e dei gruppi ottici posteriori con 42 LED che voltano verso la fiancata con un disegno a boomerang, cui si aggiungono i 6 LED delle luci di stop. Peugeot 308 SW arriverà sul mercato italiano all’inizio di giugno. La gamma motori è ben articolata: a benzina, accanto al “nostro” 130 CV, ci sarà anche un più piccolo 1.2 eTHP da 110 CV, a gasolio una gamma che va dai 92 ai 150 CV. Quattro gli allestimenti e forbice di prezzi che va da 19.300 a 28.550 Euro.