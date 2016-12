08:00 - Il Suv compatto Mokka non sfugge al boom del gpl, carburante intorno al quale Opel ha creato una gamma nutrita e accolta favorevolmente dagli automobilisti italiani, tanto da essere seconda soltanto a Fiat. Ben prima degli ecoincentivi attesi per il prossimo 6 maggio. La ragione è semplice: con la doppia alimentazione benzina/gpl, Opel Mokka 1.4 Turbo Gpl Tech taglia del 50% i costi al distributore, senza perdere in prestazioni né in volume del bagagliaio, e con gli stessi intervalli di manutenzione della versione 1.4 turbo benzina.

Tgcom24 l’ha provata a Roma. Dando spazio soprattutto alla modalità a gas, e qui il motore si è rivelato discretamente silenzioso e non lascia percepire la differenza con la benzina, a meno che non si cerchi di alzare il numero dei giri, magari per un bel sorpasso. Ecco allora che il motore reagisce con un attimo di ritardo, ma questa rara pigrizia (e quando si sorpassa a Roma…) viene colmata dalla buona efficienza del sistema bifuel firmato Landi Renzo, perfettamente integrato nel Suv, operazione che avviene direttamente in fabbrica e quindi omologato Opel e già a norma Euro 6 per emissioni. Per il guidatore è poi molto semplice passare dalla benzina al gpl: basta premere un tasto sulla plancia e la commutazione è compiuta.

Su strada Opel Mokka Gpl Tech non perde smalto quando sfrutta i 140 CV dell’alimentazione turbo benzina. Ha spunto, è scattante, e la guida è sempre fluida e piacevole. La posizione alta della seduta è una virtù preziosa per la categoria (siamo nel segmento B), perché ottimizza la visibilità e fa sentire a suo agio chiunque, migliorando l’affidabilità del veicolo. La risposta delle sospensioni è piuttosto morbida, l’assetto alto aiuta a non sentire le eccessive sollecitazioni dell’asfalto capitolino, ma richiede un’attenzione in più: quella di avere sempre le gomme col giusto gonfiaggio. Ma più che per la città Opel Mokka Gpl Tech sembra fatto apposta per le vacanze o per i weekend con percorrenze medio-lunghe, che una famigliola tipo (il target tipo del veicolo, e le donne sono il 40% della clientela) può affrontare con serenità sia per i costi ridotti che per il comfort. Senza dimenticare l’autonomia di marcia di 1.300 km coi due serbatoi pieni.

Il sacrificio (se così si può dire) è nella mancanza della ruota di scorta, perché il vano serve al serbatoio per il gas. Più critico a nostro avviso il cambio, un classico 6 marce manuale ma con una rapportatura piuttosto lunga, che costringe a perdere qualche secondo con la leva. Ma Mokka non è una vettura con impronta sportiva, e men che mai lo è questa versione a gpl, che quando va a gas concede mezzo secondo sullo 0-100 rispetto alla benzina. Dentro il piccolo Suv Opel è comodo, ma se si vuol viaggiare si sta bene in quattro. Interessante la promozione lancio, che propone Mokka Gpl Tech al prezzo di base di 20.900 euro, in pratica azzerando la forbice di prezzi con la versione solo benzina.