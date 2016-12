Offerta choc su Renault Scenic XMod Cross

09:00 - Porte aperte il prossimo fine settimana per Renault Scenic XMod Cross, il crossover che nasce dalla gamma del monovolume medio Scenic. Un veicolo originale, nel look ma anche nelle qualità dinamiche, perché Renault l’ha pensato per un uso più versatile e sportivo, perfetto per il tempo libero. Fiore all’occhiello del crossover francese è l’Extended Grip, il sistema di controllo della trazione che evolve il classico ESP e permette di selezionare la migliore dinamica di marcia grazie a tre modalità di guida.

Renault Scenic XMod Cross incarna l’anima outdoor della gamma Scenic. Un po’ Suv, un po’ MPV, ha però un look esterno che mette in mostra dettagli specifici dei 4x4, come le barre sul tetto cromate, i paraurti specifici, le protezioni sottoscocca. Il tocco di modernità è dato dalle luci diurne a LED, incastonate in una cornice esclusiva per questo modello. Gli interni invece non perdono nulla della spaziosità e della funzionalità del monovolume di segmento C, l’abitacolo anzi si rivela più ricco di finiture, basti osservare le impunture sportive e il pacchetto pelle-alcantara per i rivestimenti. Molto bello il posto guida, progettato come il cockpit di un aereo, con la strumentazione al centro e una visuale libera davanti al parabrezza. Enorme il vano bagagli, capace di offrire 555 litri in configurazione normale, cui vanno aggiunti i 70 litri dei vani portaoggetti interni.

Il comando dell’Extended Grip si trova sulla console davanti alla leva del cambio, dunque a portata di mano. Le tre modalità di guida coprono l’intero ventaglio di soluzioni di marcia di un veicolo a mezzo tra l’impiego stradale e lo sterrato. La prima modalità Expert lascia al guidatore il totale controllo della coppia motrice; la seconda All Road si inserisce in automatico quando si superano i 40 km/h di velocità e assicura la miglior trazione in base alle condizioni del manto stradale; la terza modalità Off Road è invece quella pensata per l’impiego in fuoristrada e ottimizza il controllo dei freni e della coppia motrice in base alle condizioni di aderenza. Di serie su Scenic XMod Cross è il Cruise Control.

Il crossover Renault è proposto in tre motorizzazioni. Il fiore all’occhiello è il brillante 1.2 turbo benzina TCe da 130 CV, con Stop&Start, che consuma il 15% meno del precedente 1.4 TCe di pari potenza. Un motore agile e reattivo, capace di spuntare accelerazioni dinamiche a qualunque regime del motore. Altra soluzione turbo benzina è il TCe da 115 CV, mentre l’offerta a gasolio punta tutto sul best-seller Energy dCi da 110 CV. La promozione lancio prevista il prossimo weekend propone Renault Scénic XMod Cross a prezzi che partono da 16.450 euro, e l’assicurazione RC Auto è gratis per un anno.