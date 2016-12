Mercedes GLA, adatta a tutto

08:00 - Il primo crossover puro Mercedes scorre con tranquillità nel misto delle colline toscane, fila liscia in autostrada ed è un’auto sempre comoda e confortevole. La nuova GLA sembra fatta apposta per chi ha casa in Maremma, perché concilia sportività con capacità da fuoristrada, e le dimensioni compatte la rendono poi maneggevole e parcheggiabile senza problemi. Tgcom24 ha provato la versione turbodiesel 200 CDI da 136 CV, ben accessoriata e con un bel bagagliaio da 1.235 litri, reclinando la seconda fila di sedili.

Mercedes GLA è un Suv leggero, di grande appeal estetico e piuttosto agile nella guida cittadina. È lungo 4,4 metri, ha carreggiate molto larghe, ma non è altissimo (meno di 1,5 metri) e ciò ne slancia la linea con un Cx di 0,29, favoloso per la categoria, poiché lo rende estremamente dinamico ed efficiente. La linea ingentilisce anche l’aspetto di GLA e che, in aggiunta, rende più efficienti le quattro motorizzazioni. Il volto del crossover svela i fari e le luci diurne a LED che sono il marchio di fabbrica di tutti e 5 i Suv Mercedes. Sul paraurti anteriore sono le aperture per l’aria di raffreddamento e i fendinebbia integrati. La parte posteriore cela un vano bagagli davvero importante, con capacità di oltre 420 litri e a richiesta anche con l’apertura automatica.

Su strada GLA esprime puro piacere di guida. Sarà il contesto, un abitacolo rilassato e confortevole, con un’ottima postura di guida e la sensazione di padronanza anche quando si scende un pendio ripido, anche per l’intervento del regolatore di velocità in discesa. Insomma il baby Suv Mercedes sembra essere sempre adeguato alle circostanze. I tecnici Mercedes hanno lavorato molto per accrescere la rigidità torsionale della carrozzeria e questo esalta la risposta del veicolo, anche se va detto che la versione CDI 200 è la meno potente del lotto e pecca un po’ in accelerazione. Ma va bene così. Anche perché il rovescio della medaglia è positivo: 4,3 litri per fare 100 km nel ciclo misto sono un valore degno di una city car!

All’interno i progettisti Mercedes hanno sperimentato nuove soluzioni estetiche. La plancia è costituita da due parti – una superiore e una inferiore – che svelano superfici di diversa morbidezza al tatto, mentre l’alternanza di geometrie tridimensionali opache e lucide dà vita a un accattivante gioco di luci. L’inserto tridimensionale costituito da una pellicola innovativa, in alluminio o in legno, crea negli interni una nota nuova e moderna. Gli schienali dei sedili posteriori si ribaltano completamente ed è anche possibile variarne l’inclinazione secondo i propri desiderata. A bordo spicca il Central Media Display, che visualizza le specifiche funzioni off-road mostrando gli angoli di inclinazione.

La gamma motori si compone di due unità a benzina e altrettante a gasolio, tutte molto efficienti e accessibili quanto a costi d’esercizio, più il top di gamma della versione GLA 45 AMG da 360 CV, che monta il motore 4 cilindri più potente al mondo. Tranne la GLA 200 a benzina, tutte le altre offrono la trazione integrale 4Matic a richiesta. Nuova Mercedes GLA è disponibile in tre allestimenti e ha prezzi che partono da 31.760 Euro, la “nostra” versione CDI 200 è la base tra quelle diesel e ha prezzi che partono da 31.990 euro.