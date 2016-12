Mercedes Classe V, monovolume per eletti

09:30 - Più che un upgrade, è un salto triplo in avanti. Il grande monovolume Mercedes Viano si trasforma in Classe V e assume i connotati propri di un veicolo premium. La sua funzione – privata o pubblica come navetta/shuttle – è da oggi magnificata da contenuti degni di una ammiraglia, basti pensare agli 11 nuovi sistemi di sicurezza che la Classe V può vantare rispetto al Viano. Tgcom24 ha provato a Montalcino e lungo la superstrada da Firenze a Siena la versione di lancio 250 edition ONE, talmente esclusiva da essere un gioiello fuori categoria.

Con la inedita Classe V, Mercedes ridefinisce il concetto di monovolume, che pure sta stretto a questo veicolo dalle mille possibili configurazioni, che offre da 4 posti ultra comfort con poltrone singole a 8 posti. Il modello provato è confortevole come un salotto e ben rifinito, con tutti i bocchettoni interni della climatizzazione facili da gestire. Mercedes si è avvalso del Centro Stile di Como per dare un tocco di eleganza italiana alla Classe V. Nella guida a rivelarsi eccellente è stato il sistema antirollio e l’auto marcia sempre silenziosa e sicura in qualsiasi circostanza. E a qualsiasi circostanza si adatta: dalla maxi spesa al centro commerciale alla vacanza con tutta la famiglia, passando per i red carpet degli eventi più esclusivi e per il ruolo di shuttle dei grandi alberghi. Mercedes Classe V è disponibile nelle tre versioni Executive, Sport e Premium, ma soprattutto in tre distinte lunghezze (da 4.895 a 5.370 mm) e due passi.

Il motore è un 4 cilindri biturbo diesel di cilindrata 2,1 litri, ma declinato in tre livelli di potenza: V200 CDI da 136 CV, V220 CDI da 163 CV e V250 BlueTec da 190 CV. È quest’ultima la motorizzazione della “nostra” versione Edition ONE, brillante, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi (la mole non le pesa), grazie a una portentosa coppia massima di 480 Nm, nettamente superiore a quella del precedente motore V6 3.0 montato su Viano (e che consumava molto di più). Mercedes V250 BlueTEC ha di serie il cambio automatico 7G-Tronic con comandi al volante ed è possibile selezionare tra 4 modalità di marcia, dalla Eco alla Sport.

La dotazione di sicurezza si avvale di 11 sistemi basati su moderne telecamere e sensori radar e ad ultrasuoni, gli stessi che con il nome di Intelligent Drive sono già stati introdotti sulle nuove Classe E e Classe S. C’è l’Attention Assist che valuta il grado di stanchezza del guidatore, il sistema che aiuta a mantenere il veicolo in traiettoria in caso di forti raffiche laterali, il Park Assist per facilitare le manovre di parcheggio. La Classe V Edition ONE si distingue per l’assetto sportivo, i cerchi in lega da 19 pollici, i sedili in pelle Nappa marrone castagno, la plancia portastrumenti in pelle ecologica con inserti in look ebano antracite scuro, le porte scorrevoli elettriche e il portellone con lunotto apribile separatamente. Una versione da 78.000 euro, ma la gamma della Classe V parte da 40.399 euro.

