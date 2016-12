Mercedes CLA 45 AMG, la forza e la ragione

08:00 - L’idea di essere una berlina sportiva la Mercedes CLA l’ha infonde fin dal primo sguardo. Quella carrozzeria così slanciata, l’assetto basso e la compattezza dei tre volumi, le linee curve e dinamiche parlano chiaro: la CLA è una coupé a 4 porte, più piccola della CLS ma sempre sportiva. All’immagine si aggiunge però adesso la sostanza di una propulsione AMG che non ha eguali nel mondo per il perfetto mix di potenza ed efficienza. Nasce così la Mercedes CLA 45 AMG, che Tgcom24 ha provato su strada e in pista a Modena.

Il punto di partenza è il motore 2.0 turbo benzina da 360 CV, il 4 cilindri più potente al mondo, che Mercedes ci ha già fatto conoscere sulla Classe A 45 AMG e lo monterà anche sul crossover GLA. Un motore dall’erogazione sconfinata, sviluppa 180 cavalli per litro di cilindrata e per la sua leggerezza sfodera un’agilità inarrivabile, degna di una moto sportiva. In pista svela riprese formidabili e l’accelerazione è sontuosa, quasi silenziosa e impercettibile nell’arrivare ai 100 km/h da ferma in circa 4 secondi e mezzo! Un 4 cilindri con le caratteristiche dinamiche di un 8 cilindri, solo che consuma meno della metà e rispetta lo standard Euro 6. La cosa più bella è poi la facilità di risposta dello sterzo, il più reattivo che ci sia capitato di provare su un’auto di segmento C (pur premium) e con servoassistenza variabile in base alla velocità. Il volante (ovviamente multifunzione) è bellissimo, taglio sportivo e i paddles del cambio integrati.

Eppure, nonostante le doti prestazionali, la CLA 45 AMG è sempre stabile e sicura, affidabile e protettiva. Più che il cambio automatico a doppia frizione (che volendo fa molte cose da sé), è la trazione integrale che accompagna con la massima aderenza l’erogazione di potenza, senza colpi di coda del retrotreno nelle curve veloci e con il sovrasterzo sempre sotto controllo. Impeccabili le sospensioni. È in pista che possiamo permetterci di scegliere la modalità di guida più sportiva e magari la funzione Race Start per rendere ancora più rapide le accelerazioni, ma su strada la berlina tedesca esprime altre doti e non meno sofisticate: trazione anteriore nella marcia normale, funzione Eco start/stop attivata, un ESP calibrato in modo più sportivo.

Lunga 4,691 metri e compatta nei suoi tre volumi, Mercedes CLA 45 AMG si caratterizza esteticamente per molti particolari. Monta pneumatici 235/40R18 e all’interno mette in mostra le bocchette del climatizzatore galvanizzate, i sedili sportivi in pelle con cuciture a contrasto e cinture di sicurezza rosse, il cronometro per misurare i tempi sul giro. Il tutto secondo la tipica cura artigianale della divisione AMG, che continua ad aumentare le sue vendite e i modelli da lei griffati. A listino la Mercedes CLA 45 AMG costa 57 mila euro, ma con altri 7.200 euro è possibile avere la versione “Edition 1” con dotazioni esclusive.