Lexus CT200h, idea premium

08:00 - Lexus torna all’attacco del segmento delle ibride compatte con il restyling di CT, la sua due volumi che dal momento dell’ingresso nei listini rappresenta il gradino d’accesso alla gamma di casa. Apparentemente molto simile alla versione originale, la nuova CT è in realtà nata da un processo di meticoloso sviluppo del progetto, che ha apportato tante piccole migliorie, non evidenti a un primo sguardo ma molto significative, soprattutto una volta al volante.

Aggiornata stilisticamente con il nuovo muso, che ora sfoggia una calandra a clessidra, introdotta con le ultime concept car realizzate da Lexus, la CT punta su uno “sguardo” più aggressivo, tutto giocato sul contrasto tra la sezione centrale stretta della griglia e quelle superiore e inferiore che si allargano verso le fiancate, conferendo al frontale un senso di sviluppo in larghezza che la vecchia CT non aveva. La nuova impronta sportiveggiante è ribadita dal design dei nuovi cerchi in lega da 16” o 17” e soprattutto dall’inedito pacchetto F Sport, con il suo look “cattivo”.

La mano dei progettisti (insolitamente guidati da una donna, l’ingegner Chika Kako) si è posata anche sugli interni, dove sono spuntati rivestimenti di maggiore qualità e una serie di dotazioni che accrescono il comfort complessivo dell’abitacolo: tra le novità primeggia quella del volante, elemento da 370 mm di diametro che può ospitare a richiesta i comandi dei sistemi di bordo, le cui informazioni sono riportate sullo schermo TFT optional da 4,2” sistemato tra i due strumenti principali. Nuove anche le logiche di funzionamento degli impianti Lexus Media Display e Lexus Premium Navigation, che possono ora contare anche su un sistema di riconoscimento vocale più efficace.

Quello che è più importante su un modello come la CT, che fa dell’ecologia la sua stessa ragion d’essere, è la riduzione dei livelli di consumi ed emissioni. Con le ruote da 16”, il livello della CO2 emessa per km è scesa da 94 a 88 grammi, mentre montando i cerchi da 15” il valore scende a 82 grammi, contro gli 87 del modello precedente. Su strada la nuova CT ibrida assicura prima di tutto un elevato livello di comfort di marcia: è facile macinare chilometri in sua compagnia senza affaticarsi, grazie alla notevole silenziosità dell’abitacolo e alle modifiche apportate alle sospensioni, che hanno migliorato ulteriormente le loro capacità di isolamento dalle asperità. Sulla CT, in definitiva, si viaggia in un vero e proprio piccolo salotto. Più conveniente di prima, per giunta: il prezzo di listino è sceso fino a 27.250 euro, e il valore promozionale al lancio, che partirà da 22.900 euro, sarà ancor più accattivante.