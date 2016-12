Land Rover Discovery XXV Anniversary

09:00 - A prima vista Land Rover Discovery è enorme, massiccia e muscolosa. Avvicinandosi, questa sensazione aumenta fino a che non si apre la portiera e si sale su, e a quel punto subentrano altre sensazioni, si apre un mondo nuovo, una visione della strada diversa e si sente che la macchina è a perfetta misura d’uomo! Soprattutto in questa versione XXV Limited Edition che offre al guidatore tutte le comodità possibili e immaginabili. Basta una veloce occhiata all’interno per capire che guidarla è facile e intuitivo, e che le dimensioni non rappresentano mai un impedimento.

Il cambio automatico è a scomparsa: non appena il motore si accende, la rotellina viene su. Il navigatore e il sistema di entertainment funzionano che è una meraviglia, il volante multifunzione è leggero e preciso e le palette del cambio al volante sono molto pratiche da usare. La climatizzazione è eccellente, nonostante il volume d’aria da immettere e ricambiare nella vettura sia notevole. Bellissimo il tetto panoramico, proposto di serie. Il viaggio è ultra-confortevole, ne abbiamo fatto uno “vero”, non la solita prova su strade e orari prestabiliti: abbiamo caricato la macchina a Roma, ci siamo imbarcati a Civitavecchia per la Sardegna e l’abbiamo avuta a disposizione sulla costa e nell’entroterra gallurese. In 5 si viaggia comodissimi e sconcertante, positivamente parlando, è la capacità del bagagliaio: gigantesco e col portellone ad apertura sdoppiata. Nel Dna del Suv ci sono del resto le attenzioni per lo svago e il tempo libero.

Land Rover Discovery XXV Limited Edition ha un design molto accurato, sia all’esterno che all’interno, perché va a occupare la casella più alta della gamma. Il look esterno mette in mostra le luci a LED che imprimono uno stile particolarmente aggressivo alla vettura. Specifici di questa versione sono il profilo della griglia anteriore in Narvik, la cornice e le prese d’aria in Dark Atlas, le calotte dei retrovisori esterni in Narvik Black, le barre sul tetto in Bright Silver, i cerchi da 20 pollici a 5 razze e la pedana posteriore in acciaio. Tre le tinte di carrozzeria disponibili: Bianco Fuji, Nero Santorini e Argento Indus. Il motore è pronto e potente e non appena si spinge sul pedale si avverte una spinta fragorosa che sorprende per le imponenti dimensioni della vettura. È il sei cilindri 3.0 SDV6 da 250 CV turbodiesel.

Gli interni sono davvero sofisticati. Non solo per la qualità del materiali, ma anche per la ricercatezza del design, che si distingue dalle altre versioni di Discovery nella parte superiore della plancia e nelle finiture di alcuni comandi (come i bordi cromati del cambio automatico). Detto che la configurazione standard è a 7 posti, ci sono i sedili in pelle Windsor color ebano con cuciture a contrasto, il volante in legno/pelle con cuciture a contrasto e questa è una primizia su Discovery, e le tecnologie di bordo che si arricchiscono delle nuove Land Rover InControl Apps, applicazioni che offrono varie funzionalità: navigazione satellitare, streaming multimediale, web radio, oltre a interagire coi contatti, il calendario e la libreria musicale del proprio smartphone. Discovery XXV Limited Edition costa a listino 70.370 euro.