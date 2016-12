La Peugeot 108 è “tanta roba”

08:00 - Scordatevi le utilitarie di una volta. Il segmento A è l’unico uscito indenne (o quasi) dalla crisi e così la posta è cresciuta: una city car nuova di zecca deve avere personalità da vendere e dotazioni di prima classe. Lo dimostra la nuova Peugeot 108, che coltiva il cliente con un ventaglio di personalizzazioni degne di un’ammiraglia, e che la rendono, volendo sempre il cliente, sfiziosa ed esclusiva. Tgcom24 è andata a provarla sulle strade di Parigi, ma la 108 è già a listino in Italia.

Proprio come le “gemelline” Citroen C1 e Toyota Aygo, anche la 108 è disponibile a 3 e 5 porte, più la versione 108 TOP! con tetto in tela apribile elettricamente. Un tetto disponibile in tre colori – Nero, Grigio e Rosso – e che può essere aperto del tutto o soltanto sulla testa dei due passeggeri davanti. Molto bello, in ogni caso! Anche per la sua intelligenza: un deflettore aero-acustico si alza automaticamente all’apertura della capote, così da limitare la turbolenza d’aria nell’abitacolo. Ma sono tanti i contenuti “intelligenti” che abbiamo scoperto sulla francesina, una city car che di serie ha il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore di parcheggio, la tecnologia Mirror Screen che integra sul touch screen di bordo da 7 pollici le funzioni del proprio smartphone, rendendo l’abitacolo sempre connesso con la rete grazie alle applicazioni MirrorLink e AppInCar.

Con dotazioni così, una berlina di alta gamma di 10 anni fa sembra un dinosauro! E anche il design esterno aggiunge personalità alla vettura. La nuova Peugeot 108 ha un frontale molto robusto e i gruppi ottici, incassati nella carrozzeria, abbinano il nero e il cromo per conferirgli uno “sguardo” penetrante. Le luci diurne sono a LED, come anche i fendinebbia. I gruppi ottici posteriori nascono dalle fiancate e sviluppano un raffinato effetto 3D, integrano tutte le funzioni, comprese la luce di retromarcia e il retronebbia. Bello e intelligente anche il portellone vetrato, che si estende dallo spoiler fino alla soglia di carico, e alla cui base c’è una serigrafia opaca che nasconde il vano di carico. Otto i colori base di carrozzeria, ma il cliente può “comporre” la sua 108 con 7 temi di personalizzazione, che prevedono stickers esterni e interni, le coperture dei gusci dei retrovisori esterni, tappetini e la cover della chiave.

L’abitacolo risulta così elegante e raffinato, e la qualità è oltre la media di categoria. Il piantone dello sterzo è regolabile in altezza, come anche il sedile guida, e standard sono la spia della marcia inserita, il limitatore di velocità e il touch screen da 7 pollici. Dalla plancia si apre il serbatoio e c’è anche un pulsante per regolare elettricamente i retrovisori esterni riscaldabili. Comodità standard per 4 persone, il valore intrinseco della vettura – lunga meno di 3,5 metri – sta nella visibilità eccelsa e nella grande maneggevolezza, basti pensare che il raggio di sterzata è ridotto a soli 4,8 metri. Le ruote sono da 14 o da 15 pollici, in entrambi i casi larghe appena 165 mm e a bassa resistenza rotolamento, ciò che ottimizza la resa consumi. Di serie c’è la spia della pressione gomme, l’ABS con ripartitore elettronico di frenata, l’assistenza alla frenata di emergenza, l’ESP disinseribile, l’Hill Assist. Fantastico!

La guida è più brillante di quel che dica il motore – classico 3 cilindri 1.0 benzina da 68 CV – a richiesta anche con cambio elettroattuato. Peugeot offre in alternativa il più corposo 1.2 da 82 CV. I prezzi partono da 9.950 euro, a parità di versioni le 5 porte costano 500 euro in più. Le versioni 108 TOP! Con tetto apribile elettrico partono da 12.650 euro.