Il test drive di Suzuki S-Cross 1.6 DDiS

08:30 - Nuovo porte aperte domani e domenica per Suzuki S-Cross, il giovane crossover che è un po’ l’auto protagonista della settimana. Sponsor del 64° Festival di Sanremo, la S-Cross è reduce da un test drive tutto improntato a farne conoscere l’efficienza, vale a dire i bassi consumi ed emissioni. Doti che si fanno apprezzare soprattutto dalle famiglie e non sorprende come testimonial dell’auto sia la coppia Rosolino-Titova, una delle famiglie più glamour del momento.

Noto come Economy Run, Il test di guida della Suzuki S-Cross si è svolto nelle Valli di Lanzo, dintorni di Torino e ha coinvolto la motorizzazione 1.6 diesel a trazione anteriore. Un percorso misto, fatto di colline da scavallare e borghi da attraversare, quindi curve, saliscendi, strade strette. Nella nostra prova il Suv giapponese ha percorso circa 160 km, consumando in tutto 5,26 litri di gasolio, vale a dire una media di 30,3 km con un litro e una spesa di circa 8 euro. Il monitoraggio dei consumi è avvenuto sotto l’attenta supervisione di Dekra, una delle organizzazioni leader al mondo per la consulenza automotive. Alcuni equipaggi (18 in tutto) hanno fatto anche meglio di noi con 33,7 km con un litro di gasolio.

Suzuki S-Cross 2WD 1.6 DDiS monta un 4 cilindri turbodiesel da 120 CV con cambio manuale a 6 marce. L’auto sviluppa una notevole coppia massima di 320 Nm già a 1750 giri al minuto, ciò che garantisce prestazioni più che brillanti. È stata costruita con materiali leggeri e questo aiuta tanto la dinamicità quanto l’efficienza del crossover, le cui emissioni di CO2 si attestano a 115 g/km e che ha saputo guadagnarsi le 5 stelle per la sicurezza EuroNCAP. Per il porte aperte del prossimo fine settimana Suzuki offre una promozione molto interessante sulla gamma S-Cross: i prezzi partono dai 15.900 euro della versione 1.6 benzina 2WD Easy (il primo dei tre allestimenti). La 1.6 2WD DDiS oggetto dell’Economy Run costa 17.400 euro nella versione Easy, con un vantaggio di ben 4.800 euro sul prezzo di listino. L’offerta termina il 28 febbraio.