Il fascino di M235i Coupe e 435i Cabrio

09:30 - BMW ha scelto la pista di Misano per presentare i primi due nuovi modelli del 2014: la Serie 4 Cabrio e la Serie 2 Coupé. I primi due di una decina che il gruppo BMW promette per quest’anno epocale, visto che segnerà il raggiungimento dei due milioni di auto prodotte nei 12 mesi. Alla faccia della crisi! I due modelli sono la M235i Coupé e la 435i Cabrio e fanno parte di due gamme assolutamente inedite, accomunate però dai crismi tipici del brand bavarese: sportività ed eleganza.

La scelta di Misano non è casuale: la BMW M235i Performance è una bomba, sportivamente parlando. Il primo contatto l’abbiamo avuto con un istruttore, perché la “piccola” (si fa per dire) M ha bisogno di essere frenata più che lasciata alle vette stratosferiche del contagiri. La leggerezza e le dimensioni contenute della carrozzeria la rendono poi divertentissima da guidare, soprattutto potendo cambiare lo stile di guida passando da Comfort a Sport e infine Sport+, quello tarato per l’uso in pista. È un tasto vicino al cambio a permettere la scelta e questo favorisce cambi frequenti, per quanto inopportuni nella guida ordinaria. La M235i è una sportiva super reattiva, il 6 cilindri turbo benzina 3.0 eroga 326 CV di potenza massima e una coppia di 450 Nm disponibile già a 1.300 giri, per uno scatto sullo 0-100 che richiede meno di 5 secondi.

Una nota particolare merita proprio il cambio automatico: gli innesti sono repentini, secchi e precisi, e la risposta è immediata. Una trasmissione davvero performante! Il prezzo della BMW M235i è di 48.050 euro. Nelle intenzioni dei progettisti BMW, la Serie 2 Coupé rappresenta l’evoluzione della Serie 1 Coupé (auto a dire il vero di scarso successo in Italia) e il salto di qualità è evidente: è più lunga, ha un passo maggiore e soprattutto carreggiate più ampie (oltre 4 cm) che ottimizzano la presenza su strada e le performance dinamiche. Migliora anche l’abitabilità interna e il bagagliaio aggiunge 20 litri buoni, per un totale di 390. La M235i è certo la versione di punta della Serie 2 Coupé, ma la gamma propone anche due benzina da 184 e 245 CV e due efficienti turbodiesel da 143 e 184 CV.

Bellissima, più incline al lungomare di Rimini che al circuito di Misano, è la BMW 435i Cabrio. Elegante nei suoi 4,6 metri, sembra confezionata su misura della riviera romagnola nella sua lunga stagione da aprile a ottobre. Un’auto che vola serena e felice attirando l’attenzione dei passanti. Quel che ci sorprende però è la poderosa sportività della cabrio tedesca: il motore è pazzesco, un 6 cilindri turbo benzina da 306 CV e 400 Nm di coppia massima. Questa versione 435i offre prestazioni super, anche per la maggior rigidità torsionale rispetto alla precedente Serie 3 Cabrio e al minor peso. Sofisticata la capote, composta da tre parti rigide, che si ripiega in 20 secondi e anche in movimento, mentre il roll bar totalmente integrato nei sedili posteriori assicura la miglior protezione senza impattare negativamente sul design della carrozzeria.

Davvero di qualità superiore si rivela la marcia a tetto abbassato: gli ingegneri BMW sono riusciti ad assicurare un isolamento termico e acustico perfetto, incrementando il comfort e la qualità di vita a bordo, e consentendo di godere appieno di quest’auto scoperta. I prezzi della BMW 435i Cabrio, proposta in 5 allestimenti, vanno da 58.500 a 64.000 euro.