Il comfort supremo di Ford S-Max

09:00 - C’è una sensazione che si prova mettendosi alla guida della Ford S-Max e si lega al discorso sicurezza: la monovolume è “piazzata” su strada. Larga, ben adagiata sull’asfalto anche ad andature veloci, silenziosa, infonde un’idea fisica di stabilità, come fosse una chiatta che occupa tutta la larghezza di un canale. Eppure il design della S-Max è tutt’altro che piatto, anzi nella categoria è forse il più dinamico di tutti ed esprime leggerezza come nessun’altra vettura a 7 posti.

Un’auto molto confortevole quella provata da Tgcom24, con un motore due litri turbodiesel sempre pronto e con una ripresa molto buona, che in condizioni da crociera (autostrada) ha bisogno di un filo di gas per rispondere al meglio alle sue prerogative. Metteteci l’utilissimo cruise control e l’ampia superficie vetrata, con il parabrezza termoriflettente che riduce l’impatto del sole, ed ecco servito il viaggio ideale per una famiglia, rilassante comodo e sicuro. Con di serie sistemi di protezione attivi come la frenata automatica, i sensori di parcheggio e la telecamera posteriore, l’Adaptive Cruise Control e il freno di stazionamento elettronico.

Sull’abitabilità degli interni i monovolume giocano gran parte del loro appeal e Ford S-Max dà il meglio di sé. Grazie alla flessibilità della configurazione a 5 o 7 posti (32 possibili combinazioni di seduta), S-Max riesce a sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Il brevetto Ford si chiama “Fold Flat System” e in pratica ogni sedile posteriore può ribaltarsi completamente per sparire nel pianale, mentre i sedili di seconda fila possono scorrere e reclinarsi. Il sedile di guida e del passeggero anteriore dispongono di regolazione elettrica in 8 posizioni e il primo è provvisto anche di supporto lombare e funzione di memoria in 4 posizioni. Sono anche riscaldabili. Tra le dotazioni comfort spicca la mancanza del tappo del serbatoio, per non sbagliare carburante (né sporcarsi le mani).

Moderna e ultra efficiente è l’intera gamma motori del monovolume Ford, sia benzina che diesel. I primi sono due, gli EcoBoost da 160 e 200 CV, ma il gasolio la fa ancora da padrone in Italia. Tgcom24 ha provato il livello mediano 2.0 TDCi 140 CV, ma in gamma c’è anche il 1.6 TDCi da 115 CV e un due litri da 163 CV. Il nostro 140 CV dimostra di combinare con sapienza prestazioni ed efficienza: buona potenza, un’erogazione di coppia ottimizzata, consumi ed emissioni ridotte. Merito di un surplus di potenza che Ford chiama “transient overboost” e che assicura un’iniezione supplementare di potenza nelle fasi di sorpasso. Quando serve insomma.

In Italia la Ford S-Max 2.0 TDCi 140 CV viene oggi proposta in una versione Nav Edition al prezzo di 26.000 euro. Un’ottima versione, equipaggiata di serie con cerchi in lega da 17 pollici, il climatizzatore automatico bizona, il navigatore con Bluetooth, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.