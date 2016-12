Giulietta 2014, diesel e gpl sugli scudi

08:30 - La linea è moderna, le motorizzazioni anche, la dinamicità è invece quella tradizionale Alfa Romeo, soprattutto se la si scopre nella versione sportiva Quadrifoglio Verde da 235 CV. Stiamo parlando di Alfa Giulietta, rinnovata nel Model Year 2014, che svela un frontale inedito con luci diurne e gruppi ottici anteriori a LED, fendinebbia con la cornice cromata, nuovi cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici e tre inedite tinte di carrozzeria (Perla Moonlight, Blu Anodizzato e Bronzo).

Alfa Romeo Giulietta 2014 scommette su due propulsori specifici: il nuovo turbodiesel Multijet da 150 CV e il gpl con sovralimentazione turbo da 120 CV. Segno che la slanciata 5 porte italiana sa guardare al mercato con lungimiranza, anche se risente il fatto di essere il modello top di gamma della Casa del Biscione, una responsabilità forse troppo pesante da portare. Anche se la dinamica di marcia è evoluta come può esserlo quello di un’ammiraglia: le sospensioni sono state rinnovate e di serie la Giulietta beneficia del differenziale Q2 elettronico, che trasferisce la coppia alla ruota esterna impedendo il sottosterzo in curva e migliorando trazione, sicurezza e guidabilità della vettura. Preciso il set-up che permette di scegliere tra tre modalità di marcia, e nella nostra prova in Piemonte è stata proprio la perfetta stabilità nel percorso misto la dote che più si è fatta apprezzare, con traiettorie impeccabili in qualsiasi condizione e anche a marce elevate.

La novità del motore diesel 2.0 JTDM da 150 CV sta nella migliore e più efficiente combustione oggi possibile sul mercato. Un motore Euro 6 il cui ciclo di combustione prevede 8 iniezioni e quindi la minima dispersione di gasolio. L’adozione di un turbocompressore di piccole dimensioni permette al motore di esprimere ai bassi regimi la coppia più elevata del segmento – 380 Nm a 1.750 giri/min – offrendo così la massima elasticità di marcia. Più che lo scatto – discreti gli 8,8 secondi sullo 0-100 – è la progressione che è piaciuta della Giulietta 2.0 JTDM 150 CV, accreditata di una velocità massima di 210 km/h ma soprattutto di consumi medi sui 100 km di appena 4,2 litri di gasolio! Una vettura anche molto silenziosa, ideale per i grandi viaggiatori molto più delle versioni a benzina, che magari hanno il pregio di “strappare” in accelerazione come una vera Alfa Romeo.

All’interno Alfa Giulietta 2014 ha compiuto un maquillage completo. I sedili sportivi svelano rivestimenti inediti, il volante ha l’inserto in alluminio e nuovi sono la plancia e i pannelli delle portiere. Tutti gli elementi sono trattati con verniciatura antigraffio e i rivestimenti sono omogenei per colore e materiali, così da creare un ambiente confortevole e avvolgente. L’abitacolo è molto spazioso nei posti posteriori e di serie contano su poggiatesta anti colpo di frusta e 6 airbag. Nella dotazione hi-tech ci sono poi novità importanti, come il sistema multimediale Uconnect con touch-screen da 5 o da 6,5 pollici e il navigatore satellitare con mappe dall’alto in 3D a comandi vocali per l’inserimento dell’indirizzo da ricercare (Harman). Il sistema supporta tutti i principali device multimediali, collegabili attraverso la porta USB e il connettore Aux-in. Ci sono nuovi vani portaoggetti e nuovo può dirsi anche il bagagliaio da 350 litri.

Spicca nella dotazione della Giulietta 2014, oltre all’ESP, il dispositivo che grazie a un impulso al volante suggerisce al guidatore le correzioni di guida in caso di emergenza (DST). L’offerta lancio che Alfa Romeo ha preparato per la nuova Giulietta parla di prezzi che partono da 16.950 euro, ma la versione 2.0 JTDM 150 CV costa 27.400 euro. Interessante anche la versione Gpl Turbo da 120 CV, che costa 25.658 euro e anche questa (come la 150 CV diesel) monta cerchi da 17 pollici e misura 225/45.