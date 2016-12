Ford Transit, apoteosi della versatilità

10:30 - C’è grande fermento nel settore dei veicoli commerciali. Tutti i grandi costruttori stanno sfoderando i loro migliori prodotti di sempre: tecnologici, ultra-efficienti, polivalenti. Come il nuovo Transit della Ford, uno dei best-seller mondiali, la cui nuova generazione ora in arrivo è una vera apoteosi della flessibilità. C’è il furgone classico e c’è la versione Jumbo, c’è il Transit Courier e la versione Bus che può trasportare fino a 18 passeggeri! Una versatilità molto apprezzata in Italia se nel primo semestre 2014 Ford ha venduto circa 4 mila veicoli commerciali, il 35% in più dello scorso anno.

Il nuovo Transit è un mezzo incredibile! Tgcom24 ha avuto l’occasione di testarlo in tutta la sua generosità. Lo abbiamo messo alla prova per carichi e scarichi in città (a Roma) e fuori, ma la cosa che stupisce è quanto sia facile e leggero al volante. Si guida molto bene ed è pure confortevole, l’abitabilità è sorprendente non solo nelle versioni Doppia Cabina (si sta in 5 benissimo), ma anche in quelle più spartane. Non mancano tanti vani portaoggetti interni e la silenziosità è superiore a quella che si immaginerebbe da un veicolo del genere. Insomma uno spettacolo di praticità e guida. Proposto per soddisfare qualsiasi esigenza: nuovo Ford Transit è infatti disponibile con due passi (3,3 e 3,75 metri) e tre lunghezze complessive (5,5 metri, quasi 6 e 6,7 metri), tre differenti altezze del tetto e le tre carrozzerie Furgone, Doppia Cabina e Combi. La versione lunga 6,7 metri, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, ha la trazione posteriore. Come le versioni Bus.

Ma non è finita qui. Perché Ford ci ha preso gusto e rilancia una versione top di gamma di Transit, denominata Jumbo. Il nome spiega molte cose, dalla capacità di caricare volumi di oltre 15 metri cubici al motore potenziato a 155 CV. Le versioni più ordinarie di Transit montano infatti il 2.2 TDCi da 125 CV e 350 Nm di ottima coppia (disponibile già dai 1.500 giri), ma Jumbo fa di più e ha la trazione posteriore, che serve a trasportare i quasi 2.400 kg di portata dichiarata. Potenza certo che non serve per accrescere la dinamicità, ma non è questa la funzione del veicolo, che in curva fa sentire il rollio e per fortuna che c’è l’ESP ad aiutare le traiettorie. Ha un merito il motore 2.2 turbodiesel Ford: quando si stacca la frizione, sale di giri automaticamente, evitando spegnimenti involontari a ogni partenza da fermo.