Fiat 500L, nuovi motori e versione Beats

08:00 - Su Fiat 500L arrivano due nuove motorizzazioni e una versione speciale Beats Edition che farà felici gli appassionati della musica in auto. Un cantiere ancora aperto quello della gamma 500 e già circolano rumors su nuovi modelli che verranno presentati al Salone di Ginevra di inizio marzo. Con le nuove motorizzazioni, la gamma della 500L si arricchisce anche di colori inediti di carrozzeria e nuovi rivestimenti interni.

Sono però i due nuovi propulsori a rappresentare la realtà concreta della 500L, un benzina e un diesel, entrambi turbo e con 120 CV di potenza, brillanti ed Euro 6. Tgcom24 ha provato sulla pista di Balocco il 1.6 Multijet II a gasolio, ma la cosa bella è che il 1.4 benzina T-Jet vanta praticamente gli stessi livelli di potenza, coppia a bassi regimi e consumi analoghi al 1.6 diesel. Una sorta di gemellaggio per prestazioni ed efficienza che consente al cliente di scegliere tra le due proposte soltanto in base alle sue abitudini di guida, senza certosini conti della serva sui costi di esercizio. Anche perché quelli, a volerli fare, premieranno la futura versione bifuel benzina/gpl, che avrà lo stesso motore 1.4 T-Jet da 120 CV che debutta adesso.

Ma concentriamoci sulla Fiat 500L diesel da noi provata. Un motore che assicura grande fluidità di marcia, prima raggiunge la velocità di crociera e meno consuma. La coppia è notevole – 320 Nm la massima – ed è raggiunta già a 1.750 giri, per restare costante fino alla zona rossa del tachimetro. Questo favorisce una progressione immediata, una buona accelerazione e una discreta ripresa, senza che il cambio venga usato troppo per scalate repentine in frenata o curva, come invece richiede il motore turbo benzina. Il 1.6 diesel si adagia poi su una velocità costante che sa di risparmio carburante e tranquillità (il motore è anche molto silenzioso). Pur raggiungendo sulla pista di Balocco la velocità di 190 km/h, la massima consentita dall’omologazione Fiat! In media, nel ciclo misto, la 500L 1.6 Multijet II 120 CV consuma 4,6 litri per 100 km, merito anche delle 8 iniezioni previste dal nuovo ciclo di combustione.

Nella gamma della Fiat 500L c’è poi il fiore all’occhiello di una serie speciale top di gamma Beats Edition. Per gli amanti della musica il nome dice tutto: le cuffie Beats, prodotte da Dr. Dre, sono considerate il meglio per l’ascolto digitale e così questa versione speciale si presenta con un impianto BeatsAudio da 520 watt, con 6 altoparlanti e un subwoofer nel baule per esaltare l’esperienza di ascolto a bordo. Ma la 500L Beats Edition si caratterizza anche per le finiture specifiche: carrozzeria bicolore grigio/nero, cerchi da 17 pollici neri, pinze freno rosse, sedili in ecopelle e tessuto nero. Fiat la propone in 4 distinte motorizzazioni e di serie ha il controllo di trazione Traction+ e gli pneumatici Mud and Snow, come la versione Trekking da cui prende spunto. Il prezzo base della Fiat 500L Beats Edition di 22.810 euro.