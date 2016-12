e-tron, la Audi A3 Sportback elettrica

10:31 - Audi sta lanciando in questi giorni in Europa la A3 Sportback e-tron, la versione ibrida benzina/elettrica di uno dei suoi modelli più venduti. Adotta il sistema di ricarica plug-in, che preclude a un pratico utilizzo domestico. Siamo andati a conoscerla a Vienna, dove oltre a guidarla – scoprendone il temperamento silenzioso ed ecologico – Audi ci ha fatto svolgere anche una prova di efficienza, perché i dati su consumi ed emissioni sono strabilianti: 1,5 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 di appena 35 g/km.

Super efficienza, ma c’è un aspetto che preoccupa i vertici Audi e riguarda la “gestione” di una vettura come la A3 Sportback e-tron. Va cioè superata quella diffidenza che ancora accompagna questo tipo di alimentazione e così Audi ha selezionato 410 concessionari in tutta Europa (un quarto in Germania), che dovranno spiegarne la semplicità d’uso ai clienti. In Germania ad esempio, con l’acquisto dell’auto, si ha diritto alla visita di un tecnico per l’installazione domestica (box, garage sotterraneo) della centralina di ricarica e ne verifica la compatibilità, correggendo eventuali difformità. La ricarica plug-in è in realtà qualcosa di estremamente semplice – una spina da inserire in una presa elettrica – ma come per tutte le cose nuove occorre essere ben disposti ad accogliere la novità.

Con le batterie pienamente cariche, il motore elettrico da 75 kW della A3 e-tron (pari a 102 CV) riesce a fare circa 50 km, senza emissioni nocive e alla velocità massima di 130 km orari. Se aggiungiamo il motore termico benzina – un collaudato 1.4 TFSI turbo da 150 CV – allunghiamo l’autonomia di marcia a 900 km e la velocità di punta sale a 220 km/h, perché lavorando congiuntamente i due motori sviluppano la bellezza di 204 CV e una coppia di 350 Nm fin dai bassissimi regimi. Il cambio è l’automatico a doppia frizione S tronic a 6 rapporti. In marcia la vettura è silenziosa al punto che viene naturale dialogare nell’abitacolo parlando a bassa voce!

La prova in Austria è avvenuta su percorsi misti, per avere modo di testare tutte le modalità di guida – solo elettrica, ibrida, Sportmode solo con motore 1.4 turbo benzina – e ascoltare i consigli su come aumentare l’efficienza: mantenere costante la velocità, spegnere il climatizzatore se la temperature esterna si aggira sui 20 gradi (come nel nostro caso). Con queste premesse abbiamo percorso circa 84 km, il 70% dei quali in modalità interamente elettrica, e dunque più dei 50 km promessi a emissioni zero (ne abbiamo fatti 58 per la precisione). Gli altri km li abbiamo percorsi utilizzando il motore termico, e quando i due lavorano insieme il 1.4 benzina funge anche per recuperare l’energia cinetica nelle fasi di decelerazione. Alla fine della prova, il consumo medio è stato di 3,9 litri/100 km, un dato questo in linea con quanto dichiarato da Audi per i percorsi misti.

L’arrivo sui mercati europei della Audi A3 Sportback e-tron è dunque un’occasione da prendere al volo. Anche perché ai costi di esercizio minimi si aggiunge un prezzo di listino sicuramente accessibile: 37.900 euro (riferito al mercato tedesco). La vettura, dal punto di vista estetico, è la normale A3 Sportback a 5 porte nell’allestimento Ambition, con qualche accorgimento nel design e un bagagliaio da 280 litri.