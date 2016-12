Con e-NV200 taglio netto alle spese

08:00 - Chi usa un veicolo per lavoro sa cosa significhi “costo”. Di esercizio per il carburante, i pedaggi, i bolli; di manutenzione perché gli oli, le gomme, le cinghie, le pastiglie dei freni e altre parti vanno periodicamente cambiate. Un “padroncino” a caccia del modo migliore per risparmiare sa allora quanto conveniente sia un veicolo elettrico, se magari non deve comprare le costose batterie, e la stessa cosa la sa il privato automobilista che ha le stesse esigenze per la sua vettura familiare. Una risposta a entrambi la dà Nissan con l’e-NV200.

Un veicolo, tre varianti: Van 4 porte per uso prettamente commerciale, Combi 5 porte per l’uso misto di trasporto passeggeri e merci, Evalia come monovolume. Tgcom24 è andato a scoprire Nissan e-NV200 a Barcellona, dove il veicolo è prodotto. Spazioso e polivalente, ha la propulsione al 100% elettrica, quindi economica, silenziosa e a emissioni zero. Non necessita di cambio olio, né di cinghie o candele sostitutive, né scatole del cambio e della frizione. Insomma, un veicolo pratico, che può circolare tranquillamente in città senza preoccuparsi delle ZTL, e che abbatte radicalmente i costi ordinari di manutenzione, anche se per le batterie occorre fare un discorso a parte. Il messaggio è chiaro: chi usa Nissan e-NV200 riduce i costi di gestione, il 75% in meno in termini di carburante e il 40% in meno per costi di manutenzione. Conti alla mano, per fare 100 km con il gasolio servono 9,6 euro, con la trazione elettrica 2,5 euro.

Per le strade della capitale catalana abbiamo provato la Evalia Ludo, la variante monovolume del veicolo. Molto funzionale con le sue due porte posteriori scorrevoli e il grandissimo bagagliaio, corre per la città con estrema disinvoltura, è davvero facile da guidare e si parcheggia bene. Sorprende la fluidità nelle ripartenze, le riprese del motore elettrico sono senza dubbio pronte e l’auto risponde immediatamente anche nelle accelerazioni. L’autonomia di marcia di Nissan e-NV200 a batterie cariche è di circa 170 km, percorribili alla velocità massima di 120 km/h. Non perde nulla delle sue capacità di carico: 4,2 metri cubici per volume e portata massima di 770 kg sono gli stessi valori del veicolo con motore diesel.

Il capitolo prezzi è importante, perché include molte fattispecie, prima fra tutte l’acquisto o il mero noleggio delle batterie che servono ad alimentare il motore sincrono da 80 kW (circa 110 CV). La versione Van di Nissan e-NV200 costa 31.861 euro acquistando anche le batterie, ma noleggiandole (da 73 a 106 euro al mese a seconda dei km fatti) si parte da 25.961 euro. Ci sono poi gli ecoincentivi statali, 6.000 euro, e togliendo anche l’IVA che il professionista può scaricare il prezzo di listino parte da 16.480 euro, IVA esclusa! La versione Evalia costa 30.950 euro noleggiando le batterie e 36.850 euro acquistandole, ma qui l’IVA è inclusa e un’auto elettrica a questi prezzi è oggi davvero una gran bella sorpresa.