Cadillac Cts, una vera alternativa

10:00 - Ci sono prove di auto che sostanzialmente non regalano particolari sorprese: guardi i dati tecnici, conosci la filosofia del marchio, hai seguito la strada che la vettura ha fatto fin dalla fase di progetto... Non è questo il caso. La Cadillac Cts è una berlina che ci ha sorpreso sin dall'inizio perché è una grande auto, indubbiamente di lusso, ma con un dna così sportivo da lasciare soddisfatti alla guida senza dover per forza esagerare.

Cominciamo dall'inizio. Parliamo di una grande berlina dal prezzo importante che ambisce a fare concorrenza ad Audi A6, Bmw Serie 5 e Mercedes Classe E. È lunga 5 metri, alta un metro e 45 centimetri (quindi piuttosto bassa) e larga 1,83 metri. Dimensioni importanti ma slanciate, che grazie alle linee del cofano e sopratutto dell'anteriore danno una immagine estremamente atletica che è un grande pregio, ma, contemporaneamente vista la classe della vettura, può rappresentare anche un limite perché potrebbe risultare troppo aggressiva per il target di clientela a cui gioco-forza si rivolge che è poi quello delle tedesche citate sopra. Fatta questa doverosa premessa, secondo chi scrive la CTS è bellissima, senza se e senza ma. Perché è diversa da tutte le altre in modo radicale ma può competere tranquillamente con ognuna di esse. Il posto guida è la perfetta via di mezzo tra sportività e comodità. Contiene ottimamente anche un “bestione” alto 1,85 cm per quasi cento chili e quando ci si alza anche dopo un lungo tragitto è come se si fosse alla guida da 5 minuti.

Esatto, la guida. La CTS è dotata di una mappatura che consente di impostare assetto e reazioni della vettura su tre posizioni: Turismo, Sport e Pioggia. Quest'ultima non l'abbiamo provata per mancanza di materia prima. Con la scelta Turismo si viaggia con il surplace delle grandi ammiraglie: silenziosissima e con sospensioni morbide che assorbono tutte le asperità possibili. Con la modalità Sport cambia tutto e questa gentile e familiare berlina diventa una tigre e prende le caratteristiche che i connotati estetici le attribuirebbero. E ci si diverte senza bisogno di superare i limiti del codice della strada, perché la goduria è intrinseca nelle risposte della vettura nel misto stretto delle montagne lecchesi, così come sulle stradine della Brianza. Merito, sospettiamo, delle eccellenti sospensioni posteriori a cinque bracci, della anteriore muti-link Mac Pherson ma anche della perfetta ripartizione dei pesi tra anteriore e posteriore. Certo, è una berlina importante, non si può pretendere la reattività di una roadster, ma credeteci per accorgersi della differenza bisogna essere davvero dei manici alla guida. Per tutti gli altri la eccellente tenuta di strada tranquillizzerà chi vuole una berlina vera e all'occorrenza divertirsi anche un po'. La nostra auto in prova era a trazione posteriore, volendo è disponibile anche la trazione integrale.

Il motore della nostra versione è un turbo benzina quattro cilindri 2.0L, abbinato a un cambio automatico a sei marce, in grado di erogare 276 CV a 5.500 giri e 400 Nm di coppia tra 3.000 e 4.500 giri. Insomma una bella bestia che però ha dimostrato consumi onorevoli, considerato che l'abbiamo tirato veramente tanto: 11 km/litro circa. Mancanza grave secondo noi l'assenza dello Start&Stop.

L'abitacolo è sportiveggiante nella plancia, che viene illuminata da un cruscotto a led da 12,3 pollici che sostituisce gli strumenti analogici (a chi piace...) e anche nelle forme particolari. Un po' di abitudine ci vuole per prendere la mano con i controlli tipici del canale centrale, che invece di essere a rotelle o pulsanti sono azionati tramite delle strisciate touch di non immediatissimo utilizzo. Rivedibile anche l'azionamento delle "quattro frecce". Bello invece il touch screen da 8 pollici che si legge bene anche con tanto sole. Dei sedili abbiamo già detto, sono tra i migliori mai provati, sia davanti che dietro dove si sta davvero in salotto con uno spazio infinito per le gambe. Confort in generale alto, grazie alla ottima insonorizzazione. In verità troveremmo migliorabile l'impianto di climatizzazione a cui gioverebbero più possibilità di combinazioni per direzionare i flussi d'aria nell'abitacolo. Non ci ha fatto impazzire neppure l'impianto hi-fi di serie, nonostante sia firmato da una marca famosa: molto bum-bum ma poco "fedele" se si apprezza la musica colta. Ottima invece la ricezione radio.

I difetti, se così vogliamo chiamarli, sono finiti. Tutto il resto è di grande qualità, compreso un efficiente impianto frenante e la comodissima telecamera di parcheggio. L'elettronica in assistenza al guidatore interviene con precisione ma senza mai dare l'idea che è il computer ad avere il controllo a tutto vantaggio della piacevolezza di marcia, che, ripetiamo, è la vera carta vincente di questa vettura: davvero non si vorrebbe mai tornare a casa. Il problema casomai è la rete di vendita che in Italia ha pochissimi concessionari (non esiste una Cadillac Italia, ma solo Europe) ma ci dicono che stanno provvedendo. Comunque sia, l'assistenza tecnica è garantita su tutto il territorio nazionale. Se avete in zona un punto vendita vale davvero il viaggio per una prova. In conclusione bisogna dire che questa Cadillac CTS rappresenta una alternativa vera, diremmo quasi "verace", alle "solite" tedesche, pur con qualche dettaglio ancora migliorabile. Prezzi a partire da 52mila euro. La versione in prova (trazione posteriore Rwd - cambio automatico - allestimento Performance - colore Radian Silver Metallic) costa 58.069,00 Euro chiavi in mano e IVA inclusa. Per una presa di visione completa degli allestimenti visitate il sito www.cadillaceurope.com, c'è anche in lingua italiana.