Audi lancia la A3 Sportback e-tron

10:30 - Dopo il metano, la trazione elettrica. La Audi A3 Sportback non si fa mancare niente, sa essere sportiva (c’è anche la S3) ed economica. L’ultima novità si chiama e-tron ed la doppia alimentazione benzina/elettrica su un modello che, in Italia, sarà in prevendita già dalla fine del mese di luglio, per arrivare poi nelle concessionarie a novembre. I prezzi orientativi si aggirano attorno ai 40.000 euro. Audi ha voluto farla conoscere in questi giorni a Vienna, per mostrarne il temperamento silenzioso ed ecologico.

Audi A3 Sportback e-tron si avvale di una bella tecnologia ibrida plug-in, che sfodera la potenza massima di 204 CV e una coppia di 380 Nm fin dai bassi regimi. Il motore è il 1.4 turbo benzina TFSI a iniezione diretta, che da solo sviluppa 150 CV. È affiancato da un propulsore elettrico da 75 kW, che assicura un’autonomia di marcia in modalità esclusivamente elettrica (e a emissioni zero) di 50 km circa, per 130 orari di velocità massima. L’autonomia complessiva della vettura però, considerando anche la trazione del motore endotermico a benzina, è di ben 900 km, ciò che rende pienamente fruibile questa vettura altamente innovativa, le cui emissioni di CO2 si attestano sui 35 g/km. Il cambio è il doppia frizione S tronic a 6 rapporti.

La prova in Austria è stata una prova di consumi, atta a svelare le qualità dinamiche e l’efficienza della 5 porte tedesca in un percorso misto di 84 km. Circa il 70% del percorso è stato svolto a trazione interamente elettrica, sfruttando modalità come EV-Mode, Hybrid Charge e Sportmode, quest’ultima che sfrutta al massimo le potenzialità di entrambe le alimentazioni. Audi A3 e-tron sfrutta comunque il sistema di recupero dell’energia frenante e, considerando anche i 25 km della marcia a benzina, ha fissato il consumo medio in poco più di 1l per 100 km, dato questo perfettamente in linea con quanto dichiarato dalla casa.