Audi A3 Sportback g-tron S tronic

08:30 - Chi pensa che un costruttore premium debba per forza proporre modelli e tecnologie futuribili, non sa cosa sia il pragmatismo teutonico. Guardare avanti sì, ma con i piedi sempre ben piantati per terra. Segno evidente di questa filosofia è la Audi A3 Sportback g-tron, in pratica la versione a metano della 5 porte tedesca. Una bifuel come si dice abitualmente. Con le doti dinamiche della Audi A3 Sportback col motore 1.4 turbo benzina a iniezione diretta da 110 CV, ottimizzato per funzionare anche col gas naturale.

Un’auto la cui praticità è doppia: perché la gamma A3 è da quasi vent’anni la più popolare di Audi in mezza Europa; e perché l’alimentazione ibrida benzina/metano guarda con pragmatismo a ridurre la spesa carburante anche per il cliente Audi. Un lavoro paziente quello degli ingegneri Audi, che ha coinvolto la testata del motore, l’impianto di iniezione, il catalizzatore, per un modello che la Casa di Ingolstadt propone non solo in Italia (dove il metano tiene a galla, insieme al gpl, un mercato in profonda crisi), ma anche in Germania e altri Paesi europei. Tgcom24 ha provato la A3 Sportback g-tron nel veronese e ne ha tratto buone impressioni: l’auto mantiene la silenziosità di marcia, la stabilità in curva e lo scatto vispo della versione 1.4 TFSI solo benzina e quando si passa a metano poco ci si accorge della differenza.

Più pesante della carrozzeria 3 porte, ma sicuramente più spaziosa dentro e più adatta all’uso familiare, la “nostra” A3 Sportback g-tron dimostra carattere e ha i tratti della berlina premium di qualità. Un esempio tra gli altri: il cambio a doppia frizione e innesti diretti S tronic accondiscende con estrema fluidità ogni nostra esigenza di guida: accelerazione e frenata, scalate di marcia rapide quando affrontiamo le tante curve del percorso misto collinare, buone riprese. Ed è piacevole anche cambiare manualmente con i paddles posti dietro al volante, manco fosse una sportiva. La brillantezza non è la massima, sullo 0-100 spunta 10,8 secondi, ma nella gamma Audi A3 ci sono tante altre motorizzazioni che, volendo, soddisfano sensazioni più sportive.

Il valore aggiunto della A3 Sportback g-tron è l’efficienza. Con un pieno di metano si fanno fino a 400 km, quando basta per un uso professionale low cost: da Verona a Milano e ritorno ci basta! E aggiungendo poi il serbatoio di benzina possiamo fare altri 900 km, per un’autonomia completa con i due serbatoi pieni di 1.300 km! Un’ottima compagna di viaggio, i cui bassi costi di esercizio fanno sì che la A3 sia rivalutata anche come vettura per flotte, status che non ha mai coltivato (Audi punta quasi sempre sulla gamma A4 per la clientela business). Fatti due conti mischiando metano e benzina, con 4 euro circa la A3 g-tron fa 100 km! Qualche rinuncia c’è: i due serbatoi sono collocati sotto il vano bagagli, al posto della ruota di scorta, ma a conti fatti il gioco vale la candela. Il prezzo di Audi A3 Sportback g-tron è di 25.650 Euro se si opta per il cambio manuale a 6 marce e di 27.850 Euro per la nostra versione con cambio S tronic.