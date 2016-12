Tutta la modernità di Alfa MiTo TwinAir

07:30 - Su Alfa MiTo debutta il motore TwinAir a benzina da 105 CV. È questa la grande novità del Model Year 2014 della prima auto di segmento B della Casa di Arese, una versione lungamente attesa, perché annunciata più di un anno fa e con il piccolo turbo benzina che nel frattempo è stato montato su altri modelli del gruppo Fiat. Tgcom24 ha provato la MiTo TwinAir a casa sua, sulle strade del Piemonte.

Eletto International Engine of the Year nel 2011, vale a dire il miglior motore del mondo due anni fa, il TwinAir ha grandi meriti e soddisfa tutti i migliori parametri di dinamicità ed efficienza: è un bicilindrico di piccola cilindrata e quindi è leggero e compatto. Tradotto, significa che è agile, scattante e consuma poco. Brevetto Fiat, il motore TwinAir è infatti un due cilindri turbo benzina di soli 875 cc, che sviluppa la ragguardevole potenza di 105 CV, eppure consuma mediamente 4,2 litri/100 km e porta sotto la soglia dei 100 g/km le emissioni di CO2. Un motore perfetto per quest’auto compatta di 4 metri e già di suo estremamente dinamica e giovanile. Peccato che il TwinAir non si adatta ai neopatentati, i quali hanno invece tre altre motorizzazioni a disposizione (i due 1.4 benzina e il 1.3 diesel).

La MiTo TwinAir sa sempre quello che deve fare, in città il bicilindrico asseconda perfettamente la marcia a regimi ridotti e limita all’osso i consumi laddove si sprecano di più; fuori città, a velocità più sostenute, brilla sia in scatto che in ripresa, dove il turbocompressore dà sfogo a tutta la sua esuberanza. Tutto avviene con molta armonia, e questo rende la MiTo TwinAir un’auto facile da guidare e adatta a tutti, anche per la morbidezza del cambio manuale a 6 marce. Buona la frenata, pronta e secca, anche laddove l’auto scivola via che è una bellezza, discreto invece lo sterzo, che qualche sollecitazione sulle mani la fa sentire.

Il restyling di Alfa MiTo parte dagli esterni, ma lievemente: la calandra è ora cromata, le cornici dei gruppi ottici sono brunite e debutta una nuova tinta di carrozzeria Grigio Antracite. Più evidente il new look degli interni, che propongono una maggiore scelta: 4 sellerie differenti e 3 plance, con lavorazioni specifiche a seconda degli allestimenti. Il sistema multimediale U-Connect si avvale di un nuovo display touch screen da 5 pollici a colori, che propone nuove funzionalità e a richiesta il navigatore integrato Tom Tom. Alfa MiTo TwinAir è offerta in 3 allestimenti, 10 colori di carrozzerie e 10 tipi di cerchi in lega, tra cui il nuovo Silver Style da 15 pollici. I prezzi partono dai 18.000 euro del livello Progression, non propriamente quello base della gamma e quindi già ben accessoriato. Seguono poi i livelli Distinctive e SBK, che costano circa 800 euro in più.