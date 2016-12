Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI

09:00 - È difficile immaginare più versatilità di quella che propone la Opel Zafira Tourer. Già la carrozzeria monovolume è versatile per antonomasia: l’abitacolo offre 7 posti, ma anche 5 e un bel bagagliaio, oppure due e uno spazio da furgone. In più ci mette la massima flessibilità in fatto di carburante: benzina, gasolio, metano, gpl. L’ultima arrivata è la motorizzazione 1.6 CDTI Euro 6 con additivo AdBlue, un diesel molto efficiente che Tgcom24 ha provato sulle strade del Piemonte.

Nella gamma della Zafira Tourer i diesel non mancano, ma questo 1.6 CDTI da 136 CV costruito a Torino nel Centro GM Powertrain Europe è nuovo: brillante, reattivo, con una marcia sempre fluida e silenziosa, e soprattutto con ottimi consumi. Il perché è presto detto: il nuovo 4 cilindri 1.6 turbodiesel può lavorare con pressione fino a 2.000 bar ed effettuare 10 iniezione multiple per ogni ciclo di combustione. Significa che nessun micron di carburante viene disperso nel processo di combustione e i risparmi sono massimi. C’è però l’obbligo di utilizzare l’additivo AdBlue e cambiarlo ogni 15.000 km circa. Si tratta di una soluzione a base di urea e acqua, che riduce drasticamente le emissioni di ossidi d’azoto (NOx) e di CO2, mentre i consumi medi nel ciclo misto di attestano a 4,1 litri/100 km.

Gli automobilisti più pigri devono sapere che l’auto non parte se rimane a secco di AdBlue. La cosa però non avverrà a sorpresa, un display a centro plancia avvisa costantemente del livello di additivo nel serbatoio dedicato. La Zafira Tourer 1.6 CDTI è una bella macchina, un po’ leziosa negli scatti – da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi – ma con una buona progressione di velocità, la massima arriva a 193 km/h. Il motore non ha squilli particolari, ma ha nella regolarità il suo miglior pregio: dai 1.500 ai 3.500 giri la MPV tedesca è impeccabile, con una coppia massima di 320 Nm. Dopo i 3.500 giri perde smalto, ma mai la stabilità, anche per merito del doppio contralbero di equilibratura. Il cambio manuale a 6 marce è un po’ scomodo, ma anche qui siamo nel campo della regolarità, è infatti il cambio ordinario per i clienti di questo segmento family oriented.

Qualche “ma” la nuova Zafira Tourer 1.6 CDTI ce l’ha suggerito: perché scegliere questa motorizzazione in Italia se la stessa vettura è disponibile anche a metano e gpl? Entrambi costano meno del gasolio, il metano entra anche nelle ZTL delle nostre città ed è persino più potente (150 CV la ecoM contro i 140 della versione gpl turbo e i 136 della nuova 1.6 diesel). Opel sente forse di dover rinnovare la gamma motori a gasolio, anche pensando ad altri mercati europei. I prezzi della Zafira Tourer 1.6 CDTI Euro 6 partono da 29.000 euro. A veder bene, sia la versione a metano che quella a gpl costano qualcosina in meno.