Le molte virtù di BMW 518d berlina

09:00 - Volare alti, ma con i piedi per terra. Un ossimoro difficile da comprendere se si parla di un’auto prestigiosa come la BMW Serie 5 berlina, ma possibilissimo se il modello in questione è l’inedita 518d. Perché il motore di piccola cilindrata e i costi di gestione accessibili rendono la berlina tedesca una possibile scelta per i tanti che hanno sempre sognato la BMW. Tgcom24 ha provato a Roma la BMW 518d e ne ha scoperto le tante qualità alternative a quelle solite della Serie 5.

Lo stile e l’eleganza restano infatti immutati, sono quelli della Serie 5, oggi alle sesta generazione, una berlina premium dalle classiche linee tre volumi e con le proverbiali stimmate sportive BMW, basti pensare che la stessa carrozzeria è proposta in una versione 550i con motore V8 da 450 CV. La 518d è invece quasi una scommessa, monta il “piccolo” motore 4 cilindri diesel di due litri di cilindrata che sviluppa 143 CV, quanto la BMW Serie 1 per intenderci o una vettura media di segmento C. Non farà felice il target più tradizionale della vettura, ma la 518d è il segno tangibile di come il mondo dell’auto stia cambiando, e sulla nuova scia BMW si trova a suo agio se lancia una compatta elettrica di 4 metri (la i3), un’ibrida basata sulla stessa Serie 5 (ActiveHybrid 5) e questa 518d berlina.

Che non è affatto una versione “povera” della Serie 5. Stile e contenuti sono gli stessi della Serie 5, ma la 518d è semplicemente moderna ed efficiente: ha il doppio turbocompressore e soddisfa lo standard Euro 6, consuma in media 4,5 litri di gasolio sui 100 km e limita le emissioni di CO2 a 119 g/km. Per un’auto di questa stoffa, lunga oltre 4,9 metri, è strabiliante! Un’auto che non perde un grammo della dinamicità BMW, che ha accelerazioni repentine e varca subito, fin dai medi regimi, valori di coppia importanti (360 Nm la massima). Fa tutto in scioltezza, sorpassa con nonchalance in quarta e mantiene velocità di crociera in assoluta rilassatezza e silenziosità. A richiesta BMW offre anche il cambio automatico con levette al volante. Moderna appunto, ed efficiente. Con un prezzo base di 44.162 euro che aggiunge ulteriore appeal alla BMW 518d.

Per il resto è la qualità della Serie 5 VI generazione, oggi sottoposta a restyling a due soli anni dal lancio. I designer bavaresi hanno iniziato la riscrittura della berlina dal frontale, con un nuovo motivo del classico “doppio rene” BMW sulla griglia e con nuove prese d’aria inferiori, mentre debuttano le luci a LED e i fari fendinebbia a LED. Cambia anche la parte posteriore, è più larga e le luci hanno fasci luminosi più sottili ed eleganti, mentre il bagagliaio ad apertura elettronica aumenta di 60 litri la sua capacità, arrivando a 500 litri in configurazione normale, che diventano 1.700 litri ribaltando gli schienali dei sedili posteriori. Per confezionarsi un modello ancora più esclusivo, sono inoltre disponibili i pacchetti “Luxury Line” e “Modern Line”, mentre il pacchetto M Sport caratterizza la Serie 5 in senso più sportivo.

Elegante fuori, elegantissima dentro. La BMW 518d è la vera berlina coi fiocchi. Sedili ampi, comodi, che infondono personalità a tutto l’abitacolo e sono davvero tutt’altra cosa da quelli della Serie 3. Il guidatore ha sempre tanta tecnologia consumer accanto a sé e l’ultima versione del sistema ConnectedDrive è davvero ricca di funzioni, anche perché integra una sim card telefonica che dà accesso ai servizi di infomobilità di questa, dalle chiamate d’emergenza alla lettura e invio di sms, dalla navigazione evoluta all’ascolto infinito di musica (c’è un database con 12 milioni di brani).