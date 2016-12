Il van Mercedes di qualità

09:00 - È il leader dei veicoli commerciali Mercedes. È Sprinter, che ora si rinnova ma conferma di avere quella marcia in più quanto a qualità e versatilità delle proposte per l’utenza business europea. Che ha sempre apprezzato il furgone di punta del gruppo Daimler, come dimostrano i 2,5 milioni di unità finora vendute. Il nuovo Sprinter si presenta con un look più dinamico e grintoso, ma soprattutto con più di mille modifiche tecniche apportate, così da stabilire nuovi standard di riferimento tra i veicoli commerciali, a cominciare dai motori Euro 6.

Nuovo Mercedes Sprinter ha dotazioni di sicurezza degne di un’automobile e la versione combi, quella per il trasporto passeggeri, ha una qualità degli interni decisamente ottima. Una versione che ne fa una sorta di grosso monovolume, perfetta nel ruolo di navetta per alberghi e resort, e che Tgcom24 ha provato sulle strade toscane nei dintorni di Montalcino. Nuovo Sprinter raccoglie dentro di sé tutta la cultura dell’universo automobilistico Mercedes e ciò lo rende davvero speciale nel segmento dei large van. I sistemi di sicurezza, ad esempio, sono gli stessi di un MPV di pregio. Eppure Sprinter resta un veicolo professionale e pertanto disponibile in innumerevoli varianti di carrozzeria per adattarsi a ogni esigenza lavorativa.

Il motore della versione combi è un moderno 6 cilindri 3.0 turbodiesel, che sviluppa 190 CV e consuma poco più di 6 litri di gasolio per fare 100 km (precisamente 6,3 litri). Un motore persino scattante (se viaggia con poco peso), ma soprattutto progressivo e silenzioso, molto affidabile, tarato per percorrere centinaia di migliaia di km senza patemi. Scorre preciso lungo le curve delle colline toscane, con un’ottima tenuta di strada e una buona ripresa, senza alcun gap di coppia nell’affrontare itinerari misti anche robusti, come pendii, salite brevi ma brusche, tornanti dolci. Il listino del nuovo Mercedes Sprinter parte da 24.120 euro.