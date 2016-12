Audi A3 Cabrio, piacere di guida

09:00 - Più che una stranezza, è l’impossibile che diventa possibile. A novembre non è il caso di andarsene in giro su una cabriolet con la capote scoperta, ma complice la mitezza della Costa Azzurra e soprattutto la tecnologia, con la nuova Audi A3 Cabrio si può fare. Dalla zona superiore degli schienali anteriori esce infatti aria calda, un bel tepore per la nuca e le spalle dei due passeggeri davanti. L’optional è disponibile per tutte le versioni della A3 Cabrio e rende la vettura fruibile tutto l’anno, anche per merito del frangivento.

Da Nizza a Montecarlo l’andatura è stata così piacevole. L’innovativa capote a tre strati in tessuto – leggera coi suoi 50 chili – si è andata a riporre nel suo vano dietro i posti posteriori, lasciandoci il piacere della guida a cielo aperto senza il fastidio del vento. Altro accessorio, pensato invece per chi predilige la marcia ad abitacolo coperto, è la capote ad elevata capacità insonorizzante, grazie a una pellicola interna più spessa che riduce al minimo la rumorosità. Entrambe le capote possono essere aperte o chiuse anche in movimento, fino alla velocità di 50 km/h. Un’operazione che si compie in 18 secondi e che suscita un certo effetto scenico sulla strada Tre i colori a scelta per la capote: Nero, Grigio e Marrone, mentre il sottocielo può essere nero o argento luna.

La leggerezza si può dire che sia stato l’obiettivo raggiunto dei progettisti Audi. La nuova A3 Cabrio, pur allungata di 18 cm rispetto a prima e ora a 4,42 metri di lunghezza, pesa 60 chili di meno e si attesta a soli 1.345 kg nella versione base. Una dote che si traduce nella vivacità di marcia di questa’auto, sempre scattante e pronta nella risposta ai comandi dell’acceleratore, molto fluida nell’erogazione della potenza e della coppia, con uno sterzo preciso negli innesti in curva. Attenzione però, Tgcom24 ha provato le due motorizzazioni più “pesanti”: 2.0 TDI a gasolio con trazione integrale quattro e la 1.8 TFSI benzina S-line, e queste due hanno palesato le doti di cui sopra: estremamente fluida e silenziosa la turbodiesel, nonostante il cambio manuale, progressiva e persino cattiva la seconda, una turbo benzina a iniezione diretta.

Con un abitacolo progettato per 4 posti singoli, un passo che aumenta fino a 2,6 metri, la nuova Audi A3 Cabrio è un’auto di prestigio: spaziosa e confortevole, brillante e ottimamente rifinita in ogni dettaglio, basti dare uno sguardo alle modanature in alluminio che incorniciano il parabrezza o alla consolle interna orientata verso il guidatore. Ha anche livelli di funzionalità superiori: il vano bagagli, ad esempio, offre 60 litri di volume in più rispetto al precedente modello, fino a 320 litri con capote chiusa. Un’auto che non tradisce mai e che di sicuro darà soddisfazione a chi è alla ricerca di un’auto prestigiosa per la prossima primavera, pur avendo le concessionarie Audi già fatto partire le prenotazioni. La critica? Beh, i fari a LED ci sono ovviamente, ma si pagano a parte come accessorio opzionale su due dei tre allestimenti.

Eppure i gruppi ottici a LED rappresentano un accessorio importante per la sicurezza, e Audi non è certo insensibile al tema se la sua nuova A3 Cabrio dispone di un evoluto sistema di roll-bar attivi che proteggono in caso di ribaltamento. Da citare che la versione Ambition si distingue per l’assetto ribassato di 15 mm, i cerchi in lega da 17 pollici e gli pneumatici 225/45. La gamma motori della nuova A3 Cabrio consta di tre motori, tutti turbo e già Euro 6. Si tratta dei TFSI a benzina 1.4 da 140 CV (con la tecnologia Cylinder on Demand che disattiva due cilindri alle andature lente) e il superbo 1.8 da 180 CV, cui è abbinato il cambio S tronic a 7 rapporti. A gasolio è disponibile il collaudato e affidabile 2.0 TDI da 150 CV.

Ma la grande novità è il debutto sulla A3 Cabriolet della trazione integrale permanente. Di serie sui livelli Ambition e Ambiente è proposto il sistema “Audi drive select”, che permette al guidatore di impostare varie funzionalità dinamiche, dalla gestione motore alla taratura del servosterzo, fino ai rapporti del cambio S tronic. I prezzi della nuova A3 Cabrio partono da 34 mila euro, la 2.0 TDI da 36.050 euro e la 1.8 TFSI con cambio S tronic da 37.850 euro.