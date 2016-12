Porsche “spara” il razzo 911 GT3 R

08:30 - Porsche batte tutti I primati! Sul mercato il 2015 sta viaggiando sul record assoluto di vendite, oltre 93 mila auto immatricolate nei primi 5 mesi e + 30% rispetto allo stesso periodo del 2014. Nello sport conquista trofei, ultimo la prestigiosa 24 Ore di Le Mans con la fantastica doppietta della 919 Hybrid (Porsche è alla 17° vittoria a Le Mans!). E così si permette il lusso di lanciare una serie speciale della 911 per lʼimpiego in pista, ma commercializzata per tutti. Certo disposti a pagare i 429.000 euro che costicchia la nuova 911 GT3 R (Iva esclusa).

La specialissima Porsche 911 GT3 R è unʼauto da corsa a tutti gli effetti, con dotazioni racing e messa a punto per correre in pista. Il motore 6 cilindri boxer di 4.0 litri di cilindrata sviluppa più di 500 CV, ma la vettura è una scheggia aerodinamica, che sfrutta alla perfezione la leggerezza della supercar tedesca, che deriva dalla carrozzeria in alluminio, mentre la fibra di carbonio è stata utilizzata per il tetto, il cofano motore, le portiere e altri dettagli. Non meno importante è lʼuso del policarbonato per i finestrini e, per la prima volta, per il parabrezza. Resistenti, difficili che si rompano e, appunto, leggeri. Ma la promessa di Porsche va oltre il lato prestazionale: questa 911 GT3 R ‒ basata sulla 911 GT3 RS ‒ riesce pure ad essere una sportiva facile da guidare e con ridotti consumi e costi di gestione.